Παναθηναϊκός: Δεν ταξιδεύουν στην Αυστραλία οι Λεσόρ και Γκριγκόνις

Όπως αποκάλυψε η «Μagic Euroleague», ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στην Αυστραλία για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» χωρίς τους Ματίας Λεσόρ και Μάριους Γκριγκόνις.

Οι δύο «πράσινοι» θα παραμείνουν στην Αθήνα και θα συνεχίσουν να προπονούνται ατομικά, με τους ανθρώπους του «τριφυλλιού» να μην επιθυμούν να επιβαρυνθούν επιπλέον με την κόπωση από έναν τέτοιο ταξίδι.

Έτσι, όπως αποκάλυψε η «Magic Euroleague», Λεσόρ και Γκριγκόνις δεν θα είναι στην αποστολή του Παναθηναϊκού που θα ταξιδέψει στην χώρα της Ωκεανίας για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Υπενθυμίζουμε πως, όπως επίσης αναφέρθηκε στη «Magic Euroleague», οι παίκτες του «τριφυλλιού» και ο Εργκίν Αταμάν θα ταξιδέψουν στην Αυστραλία σε δύο γκρουπ.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την «Magic Euroleague»: