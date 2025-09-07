Τζούροβιτς για τον αποκλεισμό της Σερβίας: «Να αναλάβει την ευθύνη ο Πέσιτς - Είναι μία τραγωδία»

Ο Βλάντο Τζούροβιτς, σπουδαίος προπονητής, που δούλεψε και σε αρκετές ελληνικές ομάδες, μίλησε για τον αποκλεισμό της Σερβίας από το Eurobasket τονίζοντας πως η ευθύνη για την... τραγωδία είναι του Σβέτισλαβ Πέσιτς.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Υπάρχει μια βαθύτερη ανάλυση μπροστά μας. Πάντα φταίει ο προπονητής. Ξέρω ότι δεν με συμπαθεί, ούτε εγώ τον συμπαθώ ιδιαίτερα. Συχνά βρισκόμασταν σε σύγκρουση μέσω των MME, αλλά δεν μπορεί τώρα να πει ότι δεν υπήρχε Μπογκντάνοβιτς.

Πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του, αν είναι 50% των παικτών, τότε και του Πέσιτς είναι 50%. Κανείς από την ομοσπονδία δεν φταίει, δεν μπορεί να πει ότι έχουμε κακό ιατρικό τιμ ή ρόστερ.

Ποιος είμαι εγώ για να πω τι έπρεπε να είχε γίνει; Δεν υπάρχουν λόγια, είναι μια τραγωδία».

