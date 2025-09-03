Άπαντες παρόντες στο Μαρούσι, τελέστηκε ο καθιερωμένος αγιασμός (pics)

Τελέστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, ο καθιερωμένος ετήσιος αγιασμός του Αμαρουσίου ενόψει της αγωνιστικής σεζόν 2025-26.

Όπως αναφέρει η ΚΑΕ:

«Το παρών έδωσε σύσσωμο το αγωνιστικό τμήμα (διοικητικό προσωπικό, προπονητικό τιμ, παίκτες) αλλά και μέλη της Δημοτικής Αρχής που εκπροσώπησαν τον Δήμαρχο, Θόδωρο Αμπατζόγλου. Ηταν εκεί ο Αναπληρωτής Δήμαρχος Σπύρος Σταθούλης, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Γιάννης Νικολαράκος και η Αντιδήμαρχος Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Κατερίνα Βουρλάκη.

Ο πάτερ Ιάκωβος ράντισε όλους τους παρευρισκόμενους, αλλά και τους χώρους του γηπέδου και ευχήθηκε στην ομάδα “καλή επιτυχία”.

Ακολούθησε προπόνηση στην οποία, για πρώτη φορά, ο Ηλίας Παπαθεοδώρου είχε στην διάθεση όλο το έμψυχο υλικό, μετά και την επιστροφή του Κάμερον Ρέινολντς από την Νικαράγουα, αφού ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Team USA Americup.

To ευχάριστο είναι ότι ο Ρέινολντς είναι σε αγωνιστικό ρυθμό και δεν χρειάζεται ειδικό πρόγραμμα. Έτσι, όλα δείχνουν, ότι θα δώσει το παρών στο εκτός έδρας φιλικό της Παρασκευής με τον Πανιώνιο. Το Σάββατο θα ακολουθήσει ένα ακόμη, με το Περιστέρι, εντός έδρας».