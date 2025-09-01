Η «μπασκετομάνα» κάνει θόρυβο ξανά: Ο κόσμος είδε όραμα και το ανταπέδωσε με sold out

Στις τρεις ομάδες της Θεσσαλονίκης έγινε κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ τα προηγούμενα χρόνια. Γράφει ο Πάρης Τρικαλιώτης...

ΠΑΟΚ, Άρης και Ηρακλής (όπως κατετάγησαν κατά σειρά την περσινή σεζόν) είδαν τους φιλάθλους τους να... εξαφανίζουν τα εισιτήρια διαρκείας, σκορπώντας χαμόγελα και ικανοποίηση στους διοικούντες με τη μαζική και πρωτοφανή στήριξη. Στήριξη που μετατρέπεται όμως και σε ευθύνη στις ομάδες και τις διοικήσεις των τριών ΚΑΕ για τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού συνόλου, που θα μπορέσει να φέρει κάτι όμορφο στο παρκέ. Ιδανικά συνδυάζοντας τα θετικά αποτελέσματα με ελκυστικό μπάσκετ.

Αυτό που έκανε πάντως ο κόσμος του ΠΑΟΚ, του Άρη και του Ηρακλή δεν έχει ξαναγίνει.

ΠΑΟΚ: 55% πληρότητα με 4.500 διαρκείας | Χωρητικότητα: 8.200

Στον Δικέφαλο σε περίπου 50 ημέρες «έφυγαν» 4.500 διαρκείας, αριθμός ρεκόρ στην ιστορία της ομάδας. Μάλιστα, αν αναλογιστεί κανείς το γεγονός πως αυτά πωλήθηκαν πολύ νωρίς μέσα στη σεζόν (12 Μαΐου - 3 Ιουλίου), όταν ακόμα ο ΠΑΟΚ δεν είχε προχωρήσει σε ούτε μία μεταγραφή και ήταν χωρίς προπονητή, κι ενώ όλο το ρόστερ του (πλην Περσίδη, Ιατρίδη) είχε αποδομηθεί. Οι 8-9 παίκτες του περιορισμένου rotation άλλαξαν στέγη ζητώντας και κερδίζοντας περισσότερα χρήματα από άλλες ομάδες και εξαργυρώνοντας την εξαιρετική περσινή σεζόν με την πορεία ως τους τελικούς του FIBA Europe Cup. Αυτή την πορεία είδαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ και στάθηκαν εμπράκτως φέτος στο πλευρό της διοίκησης του Θανάση Χατζόπουλου. Πρωτόγνωρη στήριξη, με τα διαρκείας στον ΠΑΟΚ να τετραπλασιάζονται σε σχέση με την περσινή σεζόν. Και αν δινόταν νέα παράταση ο αριθμός μπορεί να ξεπερνούσε και τα 5.000!

Άρης: 60% πληρότητα με 3.000 διαρκείας | Χωρητικότητα: 5.000

Στον Άρη δημιουργήθηκε μια άλλη ιστορία. Η στροφή στην εποχή Ρίτσαρντ Σιάο έφερε ένα μεγάλο όραμα και δίψα για διακρίσεις, προκαλώντας κύμα ενθουσιασμού στους «κιτρινόμαυρους». Αυτός ο ενθουσιασμός με τη μεγάλη αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος μεταφράστηκε στην εξάντληση των 3.000 διαρκείας μέσα σε περίπου έναν μήνα (23 Ιουλίου - 27 Αυγούστου). Αυτό το νούμερο είναι επίσης ιστορικό για τον Άρη, καθώς ποτέ τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε πετύχει κάτι ανάλογο, την στιγμή που πέρσι μετά από μια εξαιρετική σεζόν είχαν διατεθεί περίπου 1.800 διαρκείας. Και ο αριθμός των 3.000 τέθηκε ως πλαφόν φέτος προκειμένου να μείνουν και μεμονωμένα εισιτήρια για όσους θα θέλουν να δουν τουλάχιστον ένα παιχνίδι ή για όσους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα απόκτησης ενός διαρκείας. Και σε αυτή την περίπτωση, αν υπήρχε διάθεση όλων των εισιτηρίων του γηπέδου (5.000), τότε και αυτά θα εξαντλούνταν.

Ηρακλής: 60% πληρότητα με 1.500 διαρκείας | Χωρητικότητα: 2.500

Η επιστροφή του Ηρακλή στη μεγάλη κατηγορία και στη φυσική του θέση συσπείρωσε ακόμα περισσότερο τον κόσμο της ομάδας. Τα προηγούμενα χρόνια, ακόμα και στην Α2, το Ιβανώφειο γέμιζε, ξεχειλίζοντας από πάθος και παλμό στην κερκίδα. Η εικόνα αυτή φέτος θα είναι πιο δυνατή, το ιστορικό «ξύλινο», που ανακαινίστηκε, θα είναι ξανά γεμάτο σε κάθε ματς. Περίπου 1.000 εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα για όσους δεν προμηθεύτηκαν εγκαίρως το διαρκείας τους, με την «κυανόλευκη» ΚΑΕ να εκδίδει και να διαθέτει 1.500 διαρκείας από τις 26 Μαΐου. Μάλιστα, στην πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας τους είχαν «φύγει» ήδη περισσότερα από 1.000 διαρκείας, με το sold out των 1.500 εισιτηρίων να ανακοινώνεται στις 19 Αυγούστου. Επίσης ένας αριθμός ιστορικός στα τελευταία χρόνια του Ηρακλή. Ο κόσμος αγκάλιασε με θέρμη τη σημαντική προσπάθεια που καταβάλει η νέα διοίκηση, βλέπει να δημιουργείται κάτι φιλόδοξο για τη νέα σεζόν και το ανταπέδωσε με την εξάντληση των εισιτηρίων διαρκείας.