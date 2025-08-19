Sold out τα διαρκείας του Ηρακλή, ανοικτή προπόνηση την Πέμπτη (21/8)

Οι φίλοι του Ηρακλή εξάντλησαν τα διαθέσιμα (1.500) εισιτήρια διαρκείας ενόψει της νέας σεζόν, με την ΚΑΕ να ανακοινώνει ανοιχτή προπόνηση την προσεχή Πέμπτη (21/8).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της «κυανόλευκης» ΚΑΕ:

«Η ΚΑΕ Ηρακλής αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει από καρδιάς τους φίλους της ομάδας μας, οι οποίοι εξάντλησαν όλα τα εισιτήρια διαρκείας, που τέθηκαν σε κυκλοφορία. Ο αριθμός των εισιτηρίων διαρκείας, που διατέθηκαν είναι 1.500.

Η αγάπη και η στήριξή σας προς τον Ηρακλή, μας δίνει δύναμη και κίνητρο, ώστε να προσπαθήσουμε ακόμη περισσότερο να κάνουμε την ομάδα όσο πιο ανταγωνιστική γίνεται.

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φίλους της ομάδας μας πως η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας έχει ολοκληρωθεί. Πλέον θα κυκλοφορούν μεμονωμένα εισιτήρια για τα παιχνίδια του Ηρακλή στην Greek Basketball League, καθώς, όπως αναφέραμε από την πρώτη στιγμή, στόχος μας είναι να μπορούν όσο το δυνατόν περισσότεροι φίλαθλοι να παρευρεθούν στις κερκίδες του Ιβανώφειου και να παρακολουθήσουν τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας μας στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Σε λίγες μέρες θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια διαρκείας για τα παιχνίδια του Ηρακλή στην European North Basketball League και σε ανακοίνωση, η οποία θα εκδοθεί προσεχώς θα αναφέρονται λεπτομέρειες για τη διάθεσή τους.

Ανοικτή προπόνηση για τον κόσμο την Πέμπτη (21/08) στις 17:00

Αφού ολοκληρωθούν οι αφίξεις όλων των παικτών, με τον Chris Smith σήμερα (19/08) και τον Justin Wright-Foreman αύριο (20/08), η ΚΑΕ Ηρακλής ανοίγει τις πόρτες του γηπέδου μας στον κόσμο και καλεί όλους τους φίλους της ομάδας μας την Πέμπτη 21 Αυγούστου στις 17:00, στην ανοικτή προπόνηση, ώστε να πάρετε μια πρώτη γεύση από τη νέα ομάδα και το ανακαινισμένο Ιβανώφειο.»