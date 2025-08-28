Μέξας: «Σημαντική η νίκη απέναντι στην Ιταλία για λόγους αυτοπεποίθησης»

Ο Κώστας Μέξας «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για τις δηλώσεις του Σπανούλη: «Είναι προφανές και ισχύει σε κάθε ομαδικό άθλημα ότι δεν ξέρουν όλοι τί επικρατεί εντός ομάδας. Ο προπονητής ζει καθημερινά για πολλές ώρες την ομάδα. Είναι λογικό να ξέρει άριστα την κατάσταση της ομάδας από οποιονδήποτε άλλον και αυτά που γίνονται στις προπονήσεις. Ξέρει ακόμα και τις λεπτομέρειες».

Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Προφανώς αυτό συμβαίνει σε αρκετές ομάδες που έχουν παίκτες από το ΝΒΑ. Αυτό μπορεί να συμβεί σε μία ομάδα προετοιμασίας που έχουν κάποιοι παίκτες μικροτραυματισμούς. Οι γυμναστές μπορούν να πουν ότι για παράδειγμα δεν μπορεί να παίξει πάνω από 10 λεπτά ή 3 λεπτά συνεχόμενα. Είναι θέμα προστασίας για να είναι ο Γιάννη στο 100% έτοιμος όταν πρέπει. Κάποιες φορές η ομάδα ή ο παίκτης βρίσκει ρυθμό και αναγκάζεσαι να τον βγάζεις αλλαγή για να τον προστατεύσεις».

Για τις επιβολές των συλλόγων στις Εθνικές: «Αυτό είναι ένα εσωτερικό θέμα, δεν γνωρίζω πώς ακριβώς λειτουργεί και δημιουργούνται κακοπροαίρετα σχόλια με την κατάσταση που επικρατεί. Τα πράγματα συμφωνώ πως θα μπορούσαν να είναι πιο ξεκάθαρα. Δεν νομίζω ότι κάποιος θα έπρεπε να έχει δεύτερες σκέψεις για την Εθνική ομάδα».

Για το τί μπάσκετ θα παίξει η Εθνική Ελλάδος: «Θα δούμε καλό μπάσκετ πιστεύω. Από τα φιλικά που είδα, οι περισσότερες ομάδες και παίκτες δείχνουν ότι είναι σε καλή κατάσταση για τα δεδομένα της εποχής. Παίκτες κλειδιά των ομάδων είναι σε καλή κατάσταση και νιώθω ότι θα δούμε καλό μπάσκετ. Όσον αφορά την προσαρμογή των παικτών του ΝΒΑ στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, νιώθω ότι η πλειοψηφία κάποιων παικτών λόγω ηλικίας, χρόνο με τον χρόνο προσαρμόζονται πιο εύκολα και γρήγορα. Δεν τους επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό, ακόμα και ο Γιάννης. Είναι παιδιά που είναι άνω των 30 που πλέον η εμπειρία και η ωριμότητα τους είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Είναι ικανοί να διαχειριστούν το κορμί τους με τον κατάλληλο τρόπο».

Για τον όμιλο της Εθνικής στο Ευρωμπάσκετ: «Κάθε παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό, ειδικά η πρεμιέρα. Όπως είναι η δομή του Ευρωμπάσκετ, πρέπει να πάμε στις δύο πρώτες θέσεις και είναι πολύ σημαντικό. Από την τρίτη θέση και κάτω δυσκολεύει. Με βάση την λογική μιλάω πάντα. Έχουμε πολλές πιθανότητες να τερματίσουμε στην πρώτη θέση, χωρίς να σημαίνει ότι είναι εύκολο. Η Γεωργία είναι μία ομάδα που θέλει προσοχή. Οι απουσίες των Μούσα και Καστανέδα είναι σημαντικές αλλά δεν είναι τόσο εύκολο ματς. Με την Ιταλία και την Ισπανία δεν θα είναι καθόλου εύκολα ματς. Έχουν και αυτές τα προβλήματα τους. Νομίζω είμαστε ίσως ένα βήμα πιο μπροστά με βάση την εικόνα των φιλικών. Πρέπει να βρεθούμε σε πολύ καλή ημέρα για να νικήσουμε και τα δύο».

Για το στυλ παιχνιδιού της Ελλάδας: «Μέρα με την μέρα το πράγμα θα βελτιώνεται. Οι αντιδράσεις θα βελτιώνονται όσον αφορά το κατέβασμα του Γιάννη. Χρειάζεται λίγο χρόνο παραπάνω γιατί ο Γιάννης έπαιξε μόνο σε δύο φιλικά. Δεν μπορούμε να λέμε ότι έχουμε πρόβλημα στον άσο όταν έχουμε βασικό τον Κώστα Σλούκα ο οποίος είναι ένας εκ των θρύλων του ελληνικού και του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Δεν γίνεται να μην παίξει πολύ ο Σλούκας και η Εθνική να πάει καλά. Για να φτάσει καλά και να φτάσει στα μετάλλια η Εθνική θα πρέπει οι Σλούκας, Παπανικολάου, Μήτογλου και Αντετοκούνμπο να παίξουν πάνω από 25 λεπτά, είναι δεδομένο αυτό. Παραπάνω από ημίχρονο σίγουρα. Να βοηθήσουν τα υπόλοιπα παιδιά επίσης. Δεν έχουμε τόσο βάθος για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Ο Ντόρσεϊ είναι σε πολύ καλή κατάσταση επίσης. Γενικά η αρχική πεντάδα πρέπει να παίξει καλά και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό συμβαίνει και στις περισσότερες χώρες, όπως η Ιταλία. Ο Κατσίβελης έχει την εμπειρία, ο Τολιόπουλος δεν είναι στο 100% αλλά δείχνει ότι μπορεί να βοηθήσει. Αν κερδίσουμε την Ιταλία έχουμε κάνει ένα μεγάλο βήμα για τις δύο πρώτες θέσεις, αλλιώς σε περίπτωση ήττας θα υπάρξει μεγάλη πίεση. Ας πάμε παιχνίδι με παιχνίδι καλύτερα».

Για τα φιλικά απέναντι σε ομάδες φαβορί: «Εγώ θέλω να παίζω τέτοια ματς. Τα εύκολα φιλικά δεν τα θεωρώ κάτι σημαντικό. Τα φιλικά θεωρώ ότι πρέπει να είναι με ομάδες κοντινές στα μέτρα της Ελλάδας, ή μέχρι εκεί που μπορούμε να φτάσουμε».

Για την αθλητικότητα των υπόλοιπων ομάδων: «Η Γαλλία είναι η πιο αθλητική ομάδα του Ευρωμπάσκετ και δεν χωράει αμφιβολία. Το πιο σημαντικό εάν παίξουμε με την Γαλλία είναι να παίξουν όσο καλύτερα μπορούν οι βασικοί μας παίκτες και ειδικά ο Γιάννης. Σίγουρα δεν είναι εύκολο να καλύψεις το κομμάτι της αθλητικότητας οι οποίοι έχουν και ποιότητα. Αρκετοί παίζουν βασικοί στο ΝΒΑ. Είναι πολλά, είναι θέμα ημέρας και θέλει μεγάλη συγκέντρωση. Στα ριμπάουντ πρέπει να δωθεί έμφαση, αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι υπόλοιπες ομάδες έχουν σε κάποιες θέσεις αθλητικότητα μόνο».

Για την αστοχία των βολών: «Είναι πρόβλημα. Κάποιοι έχουν θέμα στις βολές και πρέπει να βελτιώσουν το ποσοστό τους. Δεν βλέπω πως μπορεί η ομάδα σαν σύνολο να φτάσει το 85%, μου φαντάζει δύσκολο αλλά θα ήταν το ιδανικό. Ο Γιάννης κερδίζει πολλά φάουλ και έχει βελτιωθεί αρκετά. Πρέπει να βρούμε μία ισορροπία στο 75% και θα είμαστε οκ. Το τρίποντο μας πιστεύω θα παίξει τον μεγαλύτερο ρόλο. Είναι τελείως διαφορετικό το Ουόκαπ-Καλάθης από το Σλούκας-Ντόρσει. Οι δύο τελευταίοι εάν βρεθούν σε μία κανονική κατάσταση στο σουτ τότε θα παίξουμε καλά. Το σουτ μας θα μας αλλάξει επίπεδο και μας δίνει αυτοπεποίθηση στην άμυνα, ακόμα και στα παιδιά που δεν είναι εξαιρετικοί αμυντικοί. Έχουμε μεγάλο κίνητρο για να πετύχουμε και να πάρουμε μετάλλιο. Η αμυντική μας νοοτροπία επίσης είναι καλή και βρίσκουμε αρκετές λύσεις στις αλλαγές, αυτό θα χρειαστεί στα παιχνίδια του Ευρωμπάσκετ. Σημαντική η νίκη απέναντι στην Ιταλία για λόγους αυτοπεποίθησης».