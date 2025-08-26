Μια ανάσα από το sold out στα εισιτήρια διαρκείας ο Άρης

Μια ανάσα από το να ανακοινώσει sold out στα εισιτήρια διαρκείας βρίσκεται η ΚΑΕ Άρης.

Οι «κιτρινόμαυροι» μέσα σε περίπου έναν μήνα από την ημέρα κυκλοφορίας των εισιτηρίων διαρκείας έχουν πουλήσει περισσότερα από 2.700, με τον κόσμο να δείχνει τη δίψα του για την ομάδα ακόμα μία χρονιά. Μόνο που φέτος το δείχνει ακόμα πιο έντονα μιας και τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των 2.000 διαρκείας δεν είχε ξεπεραστεί κάποια χρονιά.

Η έλευση όμως του Ρίτσαρντ Σιαό ως επικεφαλής της ΚΑΕ και το όραμα που υπάρχει για τους «κιτρινόμαυρους» έσπρωξαν ακόμα περισσότερο τον κόσμο να αποκτήσει μαζικά τα 3.000 διαρκείας που διατέθηκαν. Μάλιστα, τέθηκε ως όριο ο αριθμός των 3.000 προκειμένου να μείνουν και μεμονωμένα εισιτήρια για όσους θα θέλουν να δουν τουλάχιστον ένα παιχνίδι ή για όσους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα απόκτησης ενός διαρκείας.

Μέχρι χθες (25/8), όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ Άρης, είχαν απομείνει μόλις 300 διαρκείας, ενώ μέχρι και σήμερα έφυγαν κι άλλα εισιτήρια, με αποτέλεσμα να έχουν μείνει πλέον ελάχιστα. Έτσι, είναι ζήτημα χρόνου πλέον να ανακοινωθεί το sold out στα διαρκείας, με την διοίκηση να λαμβάνει την πρώτη μεγάλη θετική ανταπόκριση του κόσμου της ομάδας σε αυτή τη νέα προσπάθεια που ξεκινάει.