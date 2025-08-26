Τα φιλικά προετοιμασίας του Άρη: Δυνατές αναμετρήσεις με τη Μονακό

Στις 30/08 θα δοθεί ο πρώτος φιλικός αγώνας, κόντρα στα Τρίκαλα, ο οποίος θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.
Η συνέχεια στα φιλικά θα δοθεί την Τετάρτη 03/09, απέναντι στη στην TFT Mozzard, στο «Nick Galis Hall», και πάλι κεκλεισμένων των θυρών.
Στις 7 Σεπτεμβρίου ο Άρης θα ταξιδέψει στο Μονακό, όπου στις 8 και τις 9 του μήνα θα δώσει δύο φιλικές αναμετρήσεις με τη, φιναλίστ της περσινής Euroleague, ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.
Στις 13 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του τουρνουά «Συμεών Μαυροσκούφης», ο Άρης θα αντιμετωπίσει στο «Nick Galis Hall» τον Προμηθέα Πάτρας. Μία μέρα αργότερα, στις 14 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του ίδιου τουρνουά, η ομάδα του Bogdan Karaicic θα αγωνιστεί με τον Ηρακλή, και πάλι στο «Nick Galis Hall».
Από τις 18 έως τις 20 Σεπτεμβρίου, ο Άρης θα πάρει μέρος στο τουρνουά «Νίκος Φάσουρας», το οποίο διοργανώνει το Περιστέρι. Στις 19/09 θα αγωνιστεί κόντρα στο Περιστέρι και στις 21/09 απέναντι στη Μύκονο
Μετά την επιστροφή από την Αθήνα, ο Άρης θα ολοκληρώσει τον κύκλο των φιλικών αγώνων του την Παρασκευή 26/09, με την εκτός έδρας αναμέτρηση στην Καρδίτσα Ιαπωνική.
Οι ώρες διεξαγωγής των φιλικών αγώνων θα ανακοινωθούν στο προσεχές διάστημα.
Η πρώτη επίσημη υποχρέωση του Άρη για την επερχόμενη σεζόν, είναι στις 30/09, όταν θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Βενέτσια, στην πρεμιέρα του EuroCup.
Αναλυτικά τα φιλικά:
|
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|
ΤΟΥΡΝΟΥΑ (Ή ΜΗ)
|
ΓΗΠΕΔΟ
|
ΑΓΩΝΑΣ
|
30/08
|
ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ
|
NICK GALIS HALL
|
ΑΡΗΣ - ΤΡΙΚΑΛΑ
|
03/09
|
ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ
|
NICK GALIS HALL
|
ΑΡΗΣ – TFT MOZZARD
|
08/09
|
ΦΙΛΙΚΟ
|
SALLE GASTON MEDECIN
|
MONACO – ΑΡΗΣ
|
09/09
|
ΦΙΛΙΚΟ
|
SALLE GASTON MEDECIN
|
MONACO – ΑΡΗΣ
|
13/09
|
ΜΑΥΡΟΣΚΟΥΦΕΙΑ
|
NICK GALIS HALL
|
ΑΡΗΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
|
14/09
|
ΜΑΥΡΟΣΚΟΥΦΕΙΑ
|
NICK GALIS HALL
|
ΑΡΗΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ
|
19/09
|
ΝΙΚΟΣ ΦΑΣΟΥΡΑΣ
|
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΑΡΗΣ
|
21/09
|
ΝΙΚΟΣ ΦΑΣΟΥΡΑΣ
|
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|
ΜΥΚΟΝΟΣ – ΑΡΗΣ
|
26/09
|
ΦΙΛΙΚΟ
|
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
|
ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ - ΑΡΗΣ