MENU
aris
Χρόνος ανάγνωσης 2’

Τα φιλικά προετοιμασίας του Άρη: Δυνατές αναμετρήσεις με τη Μονακό

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
0
Ο Άρης ανακοίνωσε το πρόγραμμα των φιλικών στην περίοδο της προετοιμασίας. Δύο δυνατές αναμετρήσεις με τη Μονακό περιέχει το πρόγραμμα.

Στις 30/08 θα δοθεί ο πρώτος φιλικός αγώνας, κόντρα στα Τρίκαλα, ο οποίος θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Η συνέχεια στα φιλικά θα δοθεί την Τετάρτη 03/09, απέναντι στη στην TFT Mozzard, στο «Nick Galis Hall», και πάλι κεκλεισμένων των θυρών.

Στις 7 Σεπτεμβρίου ο Άρης θα ταξιδέψει στο Μονακό, όπου στις 8 και τις 9 του μήνα θα δώσει δύο φιλικές αναμετρήσεις με τη, φιναλίστ της περσινής Euroleague, ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Στις 13 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του τουρνουά «Συμεών Μαυροσκούφης», ο Άρης θα αντιμετωπίσει στο «Nick Galis Hall» τον Προμηθέα Πάτρας. Μία μέρα αργότερα, στις 14 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του ίδιου τουρνουά, η ομάδα του Bogdan Karaicic θα αγωνιστεί με τον Ηρακλή, και πάλι στο «Nick Galis Hall».

Από τις 18 έως τις 20 Σεπτεμβρίου, ο Άρης θα πάρει μέρος στο τουρνουά «Νίκος Φάσουρας», το οποίο διοργανώνει το Περιστέρι. Στις 19/09 θα αγωνιστεί κόντρα στο Περιστέρι και στις 21/09 απέναντι στη Μύκονο

Μετά την επιστροφή από την Αθήνα, ο Άρης θα ολοκληρώσει τον κύκλο των φιλικών αγώνων του την Παρασκευή 26/09, με την εκτός έδρας αναμέτρηση στην Καρδίτσα Ιαπωνική.

Οι ώρες διεξαγωγής των φιλικών αγώνων θα ανακοινωθούν στο προσεχές διάστημα.

Η πρώτη επίσημη υποχρέωση του Άρη για την επερχόμενη σεζόν, είναι στις 30/09, όταν θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Βενέτσια, στην πρεμιέρα του EuroCup.

Αναλυτικά τα φιλικά:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

   ΤΟΥΡΝΟΥΑ (Ή ΜΗ)

   ΓΗΠΕΔΟ

   ΑΓΩΝΑΣ

30/08

   ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ

   NICK GALIS HALL

   ΑΡΗΣ - ΤΡΙΚΑΛΑ

03/09

   ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ

   NICK GALIS HALL

   ΑΡΗΣ – TFT MOZZARD

08/09

   ΦΙΛΙΚΟ

   SALLE GASTON MEDECIN

   MONACO – ΑΡΗΣ

09/09

   ΦΙΛΙΚΟ

   SALLE GASTON MEDECIN

   MONACO – ΑΡΗΣ

13/09

   ΜΑΥΡΟΣΚΟΥΦΕΙΑ

   NICK GALIS HALL

   ΑΡΗΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  ΠΑΤΡΑΣ

14/09

   ΜΑΥΡΟΣΚΟΥΦΕΙΑ

   NICK GALIS HALL

   ΑΡΗΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ

19/09

   ΝΙΚΟΣ ΦΑΣΟΥΡΑΣ

   ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

   ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΑΡΗΣ

21/09

   ΝΙΚΟΣ ΦΑΣΟΥΡΑΣ

   ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

   ΜΥΚΟΝΟΣ – ΑΡΗΣ

26/09

   ΦΙΛΙΚΟ

   ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

   ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ - ΑΡΗΣ
Τα φιλικά προετοιμασίας του Άρη: Δυνατές αναμετρήσεις με τη Μονακό