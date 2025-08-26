Τα φιλικά προετοιμασίας του Άρη: Δυνατές αναμετρήσεις με τη Μονακό

Ο Άρης ανακοίνωσε το πρόγραμμα των φιλικών στην περίοδο της προετοιμασίας. Δύο δυνατές αναμετρήσεις με τη Μονακό περιέχει το πρόγραμμα.

Στις 30/08 θα δοθεί ο πρώτος φιλικός αγώνας, κόντρα στα Τρίκαλα, ο οποίος θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Η συνέχεια στα φιλικά θα δοθεί την Τετάρτη 03/09, απέναντι στη στην TFT Mozzard, στο «Nick Galis Hall», και πάλι κεκλεισμένων των θυρών.

Στις 7 Σεπτεμβρίου ο Άρης θα ταξιδέψει στο Μονακό, όπου στις 8 και τις 9 του μήνα θα δώσει δύο φιλικές αναμετρήσεις με τη, φιναλίστ της περσινής Euroleague, ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Στις 13 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του τουρνουά «Συμεών Μαυροσκούφης», ο Άρης θα αντιμετωπίσει στο «Nick Galis Hall» τον Προμηθέα Πάτρας. Μία μέρα αργότερα, στις 14 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του ίδιου τουρνουά, η ομάδα του Bogdan Karaicic θα αγωνιστεί με τον Ηρακλή, και πάλι στο «Nick Galis Hall».

Από τις 18 έως τις 20 Σεπτεμβρίου, ο Άρης θα πάρει μέρος στο τουρνουά «Νίκος Φάσουρας», το οποίο διοργανώνει το Περιστέρι. Στις 19/09 θα αγωνιστεί κόντρα στο Περιστέρι και στις 21/09 απέναντι στη Μύκονο

Μετά την επιστροφή από την Αθήνα, ο Άρης θα ολοκληρώσει τον κύκλο των φιλικών αγώνων του την Παρασκευή 26/09, με την εκτός έδρας αναμέτρηση στην Καρδίτσα Ιαπωνική.

Οι ώρες διεξαγωγής των φιλικών αγώνων θα ανακοινωθούν στο προσεχές διάστημα.

Η πρώτη επίσημη υποχρέωση του Άρη για την επερχόμενη σεζόν, είναι στις 30/09, όταν θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Βενέτσια, στην πρεμιέρα του EuroCup.

Αναλυτικά τα φιλικά: