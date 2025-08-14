Περιστέρι: Έφτασε στην Αθήνα ο Ομάρ Πέιν

Ο Ομάρ Πέιν έφτασε στην Ελλάδα ώστε να ξεκινήσει την προετοιμασία ενόψει της νέας σεζόν με το Περιστέρι.

Μετά την άφιξη του Τζο Πετράκη το Περιστέρι είδε και τον Ομάρ Πέιν να προσγειώνεται στην Ελλάδα. Και οι δύο παίκτες ετοιμάζονται για τη προετοιμασία της νέας σεζόν, με την πρώτη προπόνηση να είναι προγραμματισμένοι για τη Δευτέρα (18/8).

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Μετά τον Τζο Πετράκης που έφτασε στην Αθήνα το πρωΐ της Πέμπτης (14/8) ακολούθησε η άφιξη του Ομάρ Πέιν. Ο Αμερικανός σέντερ προσγειώθηκε στο "Ελευθέριος Βενιζέλος" λίγο πριν το μεσημέρι, όπου τον υποδέχθηκαν άνθρωποι της ομάδας.

Ο Ομάρ Πέιν θα ενισχύσει την ρακέτα του Περιστερίου και με την άφιξη του ετοιμάζεται πλέον κι εκείνος για την έναρξη της προετοιμασίας που είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Δευτέρας (18/8) στο κλειστό "Ανδρέας Παπανδρέου"».