Περιστέρι: Προσγειώθηκε στην Αθήνα ο Πετράκης

Ο Τζο Πετράκης προσγειώθηκε στην Αθήνα για λογαριασμό του Περιστερίου, με την Σοφία Κλιγκοπούλου να τον υποδέχεται.

Ο Τζο Πετράκης έφτασε στην Αθήνα (14/8) ώστε να ενταχθεί στην προετοιμασία του Περιστερίου ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν. Τον 24χρονο σέντερ υποδέχθηκε η team manager, Σοφία Κλιγκοπούλου, στο αεροδρόμιο, ενώ θυμίζουμε πως την Τετάρτη (13/8) είχε φτάσει στην Ελλάδα και ο Ράιλι Άμπερκρομπι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Τζο Πετράκης βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης (14/8) στην Αθήνα για λογαριασμό του Περιστερίου. Ο 24χρονος σέντερ προσγειώθηκε στο "Ελευθέριος Βενιζέλος" από το Σικάγο και τον υποδέχθηκε η τιμ μάνατζερ της ομάδας Σοφία Κλιγκοπούλου.

Ο Τζο Πετράκης είναι ο δεύτερος, μετά τον Ράιλι Άμπερκρομπι που έφτασε την Τετάρτη (13/8) στην Ελλάδα για να εσωματωθεί κι εκείνος στην προετοιμασία των "κυανοκιτρίνων".

Πλέον, μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την έναρξη της προετοιμασίας του Περιστερίου την προσεχή Δευτέρα (18/8) το απόγευμα στο κλειστό "Ανδρέας Παπανδρέου"».