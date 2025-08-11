Η διαφωνία ανάμεσα σε Ουόριορς και Κουμίνγκα που καθυστερεί το νέο συμβόλαιο

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και ο Τζόναθαν Κουμίνγκα έχουν μία σημαντική διαφωνία, η οποία καθυστερεί την ανανέωση του συμβολαίου του.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς είναι διατεθειμένοι να παραχωρήσουν τον Τζόναθαν Κουμίνγκα με sign-and-trade αυτό το καλοκαίρι. Όπως αναφέρει ο Τζέικ Φίσερ οι «Πολεμιστές» είναι έτοιμοι να ακούσουν προσφορές για τον παίκτη, όμως ακόμα δεν έχουν καταφέρει να ανανεώσουν το συμβόλαιό του.

Η ομάδα του Στιβ Κερ προσφέρει διετές συμβόλαιο έναντι 45 εκατομμυρίων δολαρίων στον 22χρονο, με την δεύτερη χρονιά να είναι με οψιόν από την πλευρά της ομάδας. Όμως, ο Κουμίνγκα θέλει η δεύτερη σεζόν να είναι με οψιόν του παίκτη.

Μάλιστα, σημειώνεται πως αυτή η διαφωνία μπορεί αν... σύρει τις διαπραγματεύσεις μέχρι τον Σεπτέμβριο.