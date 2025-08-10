Μπράουν: «Ιστορικός σύλλογος ο ΠΑΟΚ, είμαι ενθουσιασμένος»

Ο Στέφεν Μπράουν στις πρώτες του δηλώσεις μετά και τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ, τόνισε πως είναι ενθουσιασμένος που είναι σε έναν ιστορικό σύλλογο.

Κατά την άφιξη του δήλωσε:

«Είμαι ενθουσιασμένος. Αυτό είναι το συναίσθημα που νιώθω τώρα. Ενθουσιασμένους που βρίσκομαι για πρώτη φορά στην Ελλάδα, που είμαι μέρος του συλλόγου και που θα γνωρίσω εσάς. Ήσασταν πολύ καλοί, μου επιφυλάξατε θερμή υποδοχή. Οπότε αυτή τη στιγμή είμαι απλά ενθουσιασμένος.

Το να είσαι μέλος ενός τόσο ιστορικού συλλόγου. Έχουμε μια μεγάλη χρονιά μπροστά μας, από τα προκριματικά μέχρι το ελληνικό πρωτάθλημα, που θα είναι πολύ δυνατό φέτος. Είναι πολλές νέες εμπειρίες, οπότε θέλω να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό και να βοηθήσω την ομάδα να βρεθεί στην καλύτερη δυνατή θέση. Να δώσουμε στους φιλάθλους μας αυτά που τους αξίζουν, να έρθουμε, να κερδίσουμε και να δουλέψουμε πολύ σκληρά από την αρχή. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον».

Για το αν ανυπομονεί να γνωρίσει την ομάδα και τους νέους του συμπαίκτες:

«Όλους, Θα είναι η πρώτη φορά που θα τους γνωρίσω όλους. Όλα τα παιδιά. Είμαι ενθουσιασμένος που θα τους γνωρίσω όλους και θα τους μάθω».