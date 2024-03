Ο ατζέντης του Χεζόνια στο SDNA: «Ο Μάριο θα πάρει απόφαση στο τέλος της σεζόν, οι ψευδείς δηλώσεις υπόκεινται σε νομικές ενέργειες»

Ο Κώστας Παπαδάκης τοποθετήθηκε για τον πελάτη του και σούπερ σταρ της Ρεάλ με αφορμή διάφορες αναφορές, που έγιναν τελευταία.

Ο Μάριο Χεζόνια ήταν και είναι ένα από τα βασικότερα πρόσωπα της μπασκετικής σκηνής της Ευρώπης. Η κλάση του είναι δεδομένη, ο ντόρος, που γίνεται γύρω από το όνομά του, είναι φυσιολογικός καθώς μάλιστα σε περίπου δύο μήνες λήγει το συμβόλαιό του με την Ρεάλ.

Υπάρχουν, όμως, και διάφορες αναφορές, που ο Κροάτης σούπερ σταρ λέει ότι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Όπως αυτή του κάποτε συνεργάτη του, Κρις Χιλ. Με αφορμή, λοιπόν, και αυτή την τοποθέτηση του Χιλ, ο ατζέντης του Χεζόνια, Κώστας Παπαδάκης, έκανε την εξής δήλωση στο SDNA:

«Για οτιδήποτε σχετίζεται με τον κ. Μάριο Χεζόνια, σχετικά με το παρόν ή το μέλλον του, μπορεί να θεωρηθεί ΕΓΚΥΡΟ ΜΟΝΟ εάν προέρχεται από τον ίδιο τον κ. Χεζόνια ή εμένα ως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Ολες οι άλλες δηλώσεις, εικασίες ή προσωπικές απόψεις από διαφορετικά πρόσωπα ή πηγές, είναι ανακριβείς, ψευδείς και εσφαλμένες και υπόκεινται σε νομικές ενέργειες και συνέπειες.

Ο κ. Χεζόνια έχει συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν και τότε θα πάρει τις αποφάσεις του. Τέλος της ιστορίας. Κώστας Παπαδάκης».

Ιδού και η δήλωση του Κώστα Παπαδάκη στα αγγλικά: «For anything related to Mr. Mario Hezonja, about his present or his future, can ONLY be considered VALID, if it comes from Mr. Hezonja himself or me as his authorized representative. All other statements, speculations or personal opinions from different persons or sources, are inaccurate, false and wrong, plus subject to legal actions and consequences.

Mr Hezonja is under contract with Real Madrid until the end of the current season, and this is when he will take his decisions. End of story. Kostas Papadakis».