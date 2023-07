Ο Έντι Τζόνσον προτρέπει τον Κέντρικ Ναν να παίξει στον Ολυμπιακό: «Θα είναι η καλύτερη χρονιά της ζωής του»

Ο βετεράνος αστέρας του NBA, απαντώντας σε tweet που αφορά το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Αμερικανό γκαρντ, ανέφερε ότι ο Κέντρικ Ναν θα πρέπει να επιλέξει τους «ερυθρόλευκους» για να κάνει την καλύτερη χρονιά της ζωής του.

«Θα είναι η καλύτερη χρονιά της ζωής του μακριά από το NBA. Δεν υπάρχει καλύτερη ομάδα για να αγωνιστεί από τον Ολυμπιακό», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του ο θρυλικός, Έντι Τζόνσον για τον Κέντρικ Ναν.

Will be the best year of his life away from the @nba. No better team to play for than @Olympiacos_BC https://t.co/R9qFzvVuFo