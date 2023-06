Σανς: Επιθυμούν την παραμονή του Έιτον

Η ομάδα του Φοίνιξ έχει ήδη ξεκινήσει να σχεδιάζει την διαμόρφωση του ρόστερ για την επόμενη σεζόν. Μετά το trade που έκαναν με τον Μπράντλεϊ Μπιλ είναι φανερό πως θέλουν να δημιουργήσουν μια πανίσχυρη επιθετικά ομάδα, διατηρώντας στο έμψυχο δυναμικό τους και τον σέντερ από τις Μπαχάμες.

Ο 24χρονος ψηλός την περσινή σεζόν μέτρησε 18 πόντους και 10 ριμπάουντ, μαζί με 1.7 ασίστ σε 31 λεπτά συμμετοχής μέσο όρο.

Phoenix Suns are moving forward with the plan of keeping Deandre Ayton to play alongside Devin Booker, Kevin Durant and Bradley Beal, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport.