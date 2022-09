Οι αριθμοί των παικτών του Κολοσσού (pic)

Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε τους αριθμούς των παικτών ενόψει της νέας περιόδου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Τους αριθμούς στις φανέλες επέλεξαν οι παίκτες της ομάδας μας για τη σεζόν 2022-2023, ενώ αρχηγοί για φέτος θα είναι οι Χάρης Γιαννόπουλος και Σωτήρης Μπιλλής.

Οι αριθμοί:

Νο 1 TJ Starks

No 4 Λίνος Χρυσικόπουλος

Νο 10 Malik Osborne

No 12 Σωτήρης Μπιλλής

Νο 13 Alex Barcello

No 18 Μάνος Χατζηδάκης

Νο 19 Δημήτρης Κατσίβελης

Νο 23 Χρήστος Ιορδάνου

Νο 31 Χάρης Γιαννόπουλος

Νο 55 Sasha Stefanovic

Επίσης, στην προετοιμασία της ομάδας μας συμμετέχουν οι Νίκος Καμπούρης, Θωμάς Παπαπασχάλης και ο Ελβετός Michel Ofik Nzege, οι οποίοι θα αγωνιστούν στα φιλικά προετοιμασίας με τους αριθμούς 7, 2 και 9 αντίστοιχα».