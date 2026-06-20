MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

«Γι’ αυτό έφαγε πόρτα!»: Αυτές τις 2 τραγουδίστριες ζήτησε να βραβεύσει στα MAD η Ιωάννα Τούνη

0
Λογικό να θέλει αυτές.

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ στο dailymedia.com.gr

«Γι’ αυτό έφαγε πόρτα!»: Αυτές τις 2 τραγουδίστριες ζήτησε να βραβεύσει στα MAD η Ιωάννα Τούνη