Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στον ΑΝΤ1 (και) με Σπυρόπουλο και… Λάζαρο

Ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος γράφει για τις αλλαγές του καναλιού στην κάλυψη των αγώνων των Europa League και Conference League

Europa League και Conference League από την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Πέμπτη επιστρέφουν για δεύτερη σεζόν στον ΑΝΤ1. Και φέτος, ο ΑΝΤ1 θα έχει το δικαίωμα της πρώτης επιλογής (first pick) από τους αγώνες των δύο διοργανώσεων για κάθε αγωνιστική, για αποκλειστική μετάδοση στην ελεύθερη τηλεόραση (και όλοι, ως γνωστόν, μεταδίδονται από την Cosmote TV).

Συνολικά 19 αγώνες θα μεταδοθούν ζωντανά από τον ΑΝΤ1, κάνοντας πρεμιέρα με την αναμέτρηση ανάμεσα στην Γιούνγκ Μπόις και τον Παναθηναϊκό που θα πραγματοποιηθεί στην Ελβετία την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου στις 22:00 (όπως σας είχε αποκαλύψει ο Μιντιάρχης δέκα μέρες πριν – όπως και για το Θέλτα – ΠΑΟΚ στις 2/10).

Στις περιγραφές τον αγώνων προστίθεται, εκτός από τον Μανώλη Σφακάκη, και ο αρθρογράφος του Sdna.gr Αλέξης Σπυρόπουλος, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες σπίκερ, που προστίθεται από φέτος στην ομάδα περιγραφών αγώνων του ΑΝΤ1. Μαζί τους θα βρίσκονται, επίσης, ο Γιώργος Τριανταφυλλίδης και ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος, καθώς και ένα μεγάλο δημοσιογραφικό επιτελείο, που θα καλύπτει τις ανάγκες μεταδόσεων και εκπομπών.

Και η φετινή ποδοσφαιρική σεζόν των μεταδόσεων του ΑΝΤ1 θα περιλαμβάνει την παρουσία τριών ελληνικών ομάδων στις δύο διοργανώσεις. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ θα δοκιμαστούν στην απαιτητική League Phase του UEFAEuropa League, ενώ η ΑΕΚ στοχεύει σε μία μεγάλη πορεία στο Conference League.

Κάθε Πέμπτη, η αγωνιστική δράση του Europa League και Conference League θα συμπληρώνεται με την εκπομπή «The Football Show», που θα μεταφέρει το «ζέσταμα» πριν την έναρξη των αγώνων, αλλά και τον απόηχο από όλα τα παιχνίδια των ελληνικών και ευρωπαϊκών ομάδων.

Στην παρουσίαση της εκπομπής θα είναι η Αριάνα Παπαγιάννη, ο Γρηγόρης Ατρείδης και ο Αλέξανδρος Ξενικάκης. Μαζί τους θα είναι και ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει περάσει από όλες τις ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και θα σχολιάζει με τον δικό του τρόπο τα πεπραγμένα κάθε αγωνιστικής.

Μιντιάρχης