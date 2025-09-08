Οι πρώτες μεταδόσεις του Big-4 στην Ευρώπη από Mega και ΑΝΤ1!

Όπως πάντα, ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος έχει το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ…

Το τριήμερο 16-18 Σεπτεμβρίου, με την πρεμιέρα της league phase του Champions League, δίδεται και επίσημα το έναυσμα για την εκκίνηση των φετινών ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 17/9 στην Πάφο, με μετάδοση (και) από το Mega, με σέντρα στις 19:45.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της στήλης, «κλείδωσαν» και οι πρώτες μεταδόσεις του ΑΝΤ1, που έχει την πρώτη επιλογή από το πρόγραμμα των Europa League και Conference League.

Ο ΑΝΤ1 λοιπόν θα μεταδώσει, από την αντίστοιχη πρεμιέρα της league phase του Europa League, το Γιούνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός την Πέμπτη 25/9 ενώ για την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, από τα ματς Παναθηναϊκός - Γκο Αχέντ Ιγκλς, Τσέλιε – ΑΕΚ και Θέλτα – ΠΑΟΚ επιλέχθηκε ο αγώνας του «δικεφάλου του Βορρά» στο Βίγκο.

Αναλυτικά…

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου (19:45), Ολυμπιακός – Πάφος (Cosmote TV & Mega)

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου (19:45), ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ (Cosmote TV)

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου (22:00), Γιούνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός (Cosmote TV & ANT1)

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου (22:00), Αρσεναλ - Ολυμπιακός (Cosmote TV)

Πέμπτη 2 Οκτωβρίου (19:45), Παναθηναϊκός - Γκο Αχέντ Ιγκλς (Cosmote TV)

Πέμπτη 2 Οκτωβρίου (22:00), Τσέλιε – ΑΕΚ (Cosmote TV)

Πέμπτη 2 Οκτωβρίου (22:00), Θέλτα – ΠΑΟΚ (Cosmote TV & ANT1)

