Το πρόγραμμα των ελληνικών ομάδων ανά εβδομάδα και τι ισχύει με τα τηλεοπτικά

Ανάλυση του Μιντιάρχη του sdna.gr, Νίκου Μποζιονέλου

Ετοιμες να πατήσουν το… γκάζι είναι οι τέσσερις ελληνικές ομάδες στα φετινά Κύπελλα Ευρώπης, μετά τις κληρώσεις των τριών league phases και τη διαμόρφωση του προγράμματος σε Champions League (Ολυμπιακός), Europa League (Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ) και Conference League (ΑΕΚ).

Ως… λανσαρίστηκε από πέρυσι, πρώτη σεζόν των league phases, κάθε διοργάνωση έχει τη δική της, αποκλειστική εβδομάδα:

στο Champions League ανήκει το τριήμερο 16-18 Σεπτεμβρίου, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται την Πάφο την Τετάρτη 17/9.

στο Europa League επίσης η πρεμιέρα, αλλά σε διήμερο 24 και 25 Σεπτεμβρίου (με τα ματς ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ και Γιούνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός).

στο Conference League η τελευταία αγωνιστική της league phase, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου (με το ματς ΑΕΚ - Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα).

Η ΑΕΚ στο Conference ολοκληρώνει στις 18/12 τις υποχρεώσεις της ενώ οι άλλοι τρεις στα τέλη Ιανουαρίου καθώς το Conference League έχει έξι αγωνιστικές ενώ Champions και Europa League από οκτώ. Όλες οι τελευταίες αγωνιστικές διεξάγονται ίδια ημέρα και ώρα.

Τηλεοπτικά

Όλα τα παιχνίδια θα καλυφθούν ούτως ή άλλως από τα αθλητικά κανάλια της Cosmote TV.

Το Mega έχει την πρώτη επιλογή κάθε Τετάρτης και θα μεταδώσει τέσσερα παιχνίδια του Ολυμπιακού στη league phase του Champions League: Ολυμπιακός - Πάφος (17/9), Αρσεναλ – Ολυμπιακός (1/10), Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης (26/11), και Άγιαξ – Ολυμπιακός (26/1/26).

Ο ΑΝΤ1 θα μεταδίδει, κάθε Πέμπτη, ένα παιχνίδι ελληνικής ομάδας, κατ’ επιλογή του. Είτε του Παναθηναϊκού, είτε του ΠΑΟΚ είτε της ΑΕΚ, ό,τι κρίνει ως πιο εμπορικό. Για το διήμερο 24-25/9 έχει την επιλογή να μεταδώσει αγώνα Τετάρτης (το ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ αντί του Γιούνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός) καθώς η πρεμιέρα του Europa League «σπάει» σε δύο ημέρες.

Ο ΑΝΤ1 είθισται να ανακοινώνει τα πρώτα 2-3 παιχνίδια που θα επιλέξει και κατόπιν να διαλέγει ανά βδομάδα ποιο θα μεταδώσει.

Στα αξιοσημείωτα…

Δύο αγώνες της Καϊράτ στο μακρινό Αλμάτι, με Ολυμπιακό στις 9/12 και Μπριζ στις 20/1, θα ξεκινήσουν στις 17:30 ώρα Ελλάδος (15:30 τοπική) έναντι των κλασικών 19:45 και 22:00 ελέω καιρικών συνθηκών.

Δεν έπεσε κανένα εντός έδρας ματς του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ την ίδια αγωνιστική. Αν γινόταν κάτι τέτοιο, ένα από τα δύο θα διεξαγόταν Τρίτη ή Τετάρτη.

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου (19:45), Ολυμπιακός - Πάφος

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου (19:45), ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου (22:00), Γιούνγκ Μπόις - Παναθηναϊκός

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου (22:00), Αρσεναλ - Ολυμπιακός

Πέμπτη 2 Οκτωβρίου (19:45), Παναθηναϊκός - Γκο Αχέντ Ιγκλς

Πέμπτη 2 Οκτωβρίου (22:00), Τσέλιε - ΑΕΚ

Πέμπτη 2 Οκτωβρίου (22:00), Θέλτα – ΠΑΟΚ

Τρίτη 21 Οκτωβρίου (19:45), Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου (19:45), ΑΕΚ - Αμπερντίν

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου (22:00), Φέγενορντ – Παναθηναϊκός

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου (22:00), Λιλ – ΠΑΟΚ

Τρίτη 4 Νοεμβρίου (22:00), Ολυμπιακός – PSV Αϊντχόφεν

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου (19:45), ΑΕΚ - Σάμροκ Ρόβερς

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου (22:00), ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου (22:00), Μάλμε – Παναθηναϊκός

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου (22:00), Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου (19:45), ΠΑΟΚ – Μπραν

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου (19:45), Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου (22:00), Φιορεντίνα – ΑΕΚ

Τρίτη 9 Δεκεμβρίου (17:30), Καϊράτ Αλμάτι -Ολυμπιακός

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου (19:45), Σάμσουνσπορ – ΑΕΚ

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου (19:45), Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου (22:00), Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου (22:00), ΑΕΚ - Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα

Τρίτη 20 Ιανουαρίου (22:00), Ολυμπιακός – Λέβερκουζεν

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου (19:45), ΠΑΟΚ – Μπέτις

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου (22:00), Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου (22:00), Άγιαξ - Ολυμπιακός

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου (22:00), Παναθηναϊκός - Ρόμα

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου (22:00), Λιόν – ΠΑΟΚ

Μιντιάρχης