Επέστρεψε στις νίκες η ΑΕΚ (vid)

Η ΑΕΚ επέστρεψε στις επιτυχίες και στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Handball Premier επικράτησε 36-31 του Αθηναϊκού στο «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ πανηγυρίζοντας την 12η νίκη της σε 14 παιχνίδια.

Η «Ένωση» σημείωσε άλλη μία εντός έδρας νίκη, διατηρώντας το απόλυτο των νικών στην έδρα της στο Πρωτάθλημα, και φιγουράρει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, 1 βαθμό μπροστά από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό ΣΦΠ/Όμιλο Ξυνή. Η ομάδα του Αλέξη Αλβανού παρουσίασε βελτιωμένο πρόσωπο σε σχέση με την εκτός έδρας ισοπαλία με το Κιλκίς, δείχνοντας ότι ο χρόνος κυλάει υπέρ της. Να τονίσουμε, ότι πριν την έναρξη του αγώνα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τα θύματα στη «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» και του τροχαίου των φίλων του ΠΑΟΚ στην Ρουμανία.

Πιο αναλυτικά, η ΑΕΚ με τους Κουκουλά και Τουρέ προηγήθηκε με 3-0 στα πρώτα λεπτά. Ο Κουκουλάς συνέχισε να παίρνει τις περισσότερες επιθέσεις του «Δικεφάλου», ανεβάζοντας το δείκτη του σκορ στο 7-2. Ο Ματέους στο τέρμα είχε κατεβάσει ρολά, δίνοντας την ευκαιρία στους συμπαίκτες του να τρέξουν στο ανοικτό γήπεδο (10-3). Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στα 5 γκολ τη διαφορά (13-8), εκμεταλλευόμενοι ορισμένα λάθη της ΑΕΚ στην επίθεση. Σταδιακά ο Αθηναϊκός πλησίασε ακόμα περισσότερο (15-13), όμως με τέρματα των Τοριάνι και Γκαρέν, η ΑΕΚ πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ της 17-14.

Στο β’ μέρος, η ΑΕΚ σκόραρε στην πρώτη της επίθεση φτάνοντας στο +4 (18-14). Οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν εκ νέου στα 2 τέρματα (18-16, 22-20), με τον Κουκουλά να δίνει επιθετική ανάσα (24-21, 42′). Ο Τοριάνι ευστόχησε σε πέναλτι (25-21), με τον Παναγιώτου να σκοράρει για το 26-21. Ο Αθηναϊκός μείωσε με δύο διαδοχικά τέρματα σε 26-23 (47′), όμως και πάλι ο Τοριάνι βρήκε δίχτυα (27-23). Ο Τοριάνι πήρε πάνω του κρίσιμες επιθέσεις και εκτελέσεις πέναλτι, με την ΑΕΚ να φτάνει στο 28-24. Παναγιώτου και Αραμπατζής έκαναν το 30-26, με την ομάδα του Βύρωνα να μειώνει και πάλι στα δύο γκολ (30-28). Παίζοντας καλή άμυνα και σημειώνοντας τρία διαδοχικά τέρματα, οι «κιτρινόμαυροι» έφτασαν στο 33-28, κατακτώντας τελικώς τη νίκη με 36-31.

Πλέον, η ΑΕΚ στρέφει εξ’ ολοκλήρου την προσοχή της στο F4 του Κυπέλλου Ελλάδας, που θα διεξαχθεί το διήμερο 08-09/02, στο Κλειστό του Καματερού. Η «Ένωση» θα αντιμετωπίσει στον Ημιτελικό τον Ιωνικό (08/02, 17:00).

Τα πεντάλεπτα: 4-1, 7-2, 11-5, 13-8, 15-10, 17-14 (ημ.), 21-18, 22-20, 25-21, 27-24, 32-28, 36-31.

ΑΕΚ (Αλέξης Αλβανός): Αραμπατζής 1, Παναγιώτου 13, Μπάρος 2, Ραντόγισιτς, Πέριν, Γεωργιάδης, Αντωνιάδης, Τοριάνι 7, Κουκουλάς 6, Γκαρέν 4, Κολοβός, Τουρέ 2, Πεϊσότο, Στούμπερ 1, Ριμπέ, Ματέους.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Νίκος Σαμαράς): Παντελάκης, Λόλας 7, Λέκοβιτς, Βούλγαρης Γ. 4, Άλμπεκ 9, Παπάζογλου, Γερουλάνος 4, Τσορτέκης 1, Καλαμάτας, Σφακιωτάκης, Ζαρίκος, Παπαδιονυσίου, Λέκοβιτς Ο, Παγιάτης 3, Βούλγαρης Δ. 3.

Διαιτητές: Κινατζίδης-Φωτακίδης. Δίλεπτα: 4-4. Πέναλτι: 4/4-4/7.