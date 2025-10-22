Σε έναν τελικό που δεν διεκδίκησε δάφνες ποιότητας, η ανώτερη Νέα Ιωνία με καλύτερες επιλογές στα κρίσιμα σημεία, νίκησε τον ΠΑΟΚ στη Βέροια με 19-17 και κατέκτησε το Super Cup.

Με κορυφαία την Λαμπρίνα Τσάκαλου η Νέα Ιωνία νίκησε ξανά τον ΠΑΟΚ σε τελικό και κατέκτησε το Super Cup στο χάντμπολ γυναικών, επικρατώντας με 19-17.

Στο πρώτο μέρος το σκορ κυμάνθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με τον ΠΑΟΚ να κλείνει μπροστά με 8-7, χάρη στις εξαιρετικές επεμβάσεις της Τσικνάκη, την ίδια στιγμή που και η Κεπεσίδου κράτησε το παθητικό της ομάδας της σε μικρό νούμερο, με τα λάθη να διαδέχονται το ένα το άλλο.

Στο δεύτερο ημίχρονο το σκηνικό άλλαξε, με την Τσάκαλου να μπαίνει περισσότερο στο παιχνίδι και δίνοντας λύσεις στην ομάδα της, την έβαλε μπροστά με 15-13 και 18-15 σε ένα κρίσιμο σημείο, πέντε λεπτά πριν το τέλος.

Ο Δικέφαλος με γκολ από την Πρέμοβιτς μείωσε σε 18-17 ωστόσο τα χρονικά περιθώρια είχαν στενέψει και παρά το χαμένο πέναλτι της Κρίνιτς δέκα δευτερόλεπτα πριν το τέλος, η Τσάκαλου σημείωσε το τελικό 19-17 και χάρισε τον τίτλο στην ομάδα της!