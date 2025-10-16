Πρώτη προπόνηση στην Τζακάρτα για τον Πετρούνια (vid)

Η ελληνική αποστολή βρίσκεται ήδη στην Τζακάρτα, καθώς το πρωτάθλημα ξεκινά την Κυριακή 19 Οκτωβρίου (14:00-15:00) με τον προκριματικό των ανδρών.
Ο Πετρούνιας, υπό τις οδηγίες του Δημήτρη Ράφτη, έπιασε δουλειά από την πρώτη στιγμή, πραγματοποιώντας την πρώτη του προπόνηση και ανεβάζοντας στα social media στιγμιότυπα από το πρόγραμμα του.
Ο 34χρονος «άρχοντας των κρίκων» ηγείται της ελληνικής αποστολής, στην οποία συμμετέχουν επίσης οι Αλκίνοος Γραικός, Αντώνης Τανταλίδης και Στέφανος Τσολακίδης.
Ο τελικός των κρίκων είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου.