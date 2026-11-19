Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ O Βενιζέλος… έδειξε συνεργασία αλλά όχι με συμμετοχή της Νέας Δημοκρατίας 19-11-2026 12:06 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google. Μέχρι χθες το ρεπορτάζ ήθελε τον Ευάγγελο Βενιζέλο να φιγουράρει ως φαβορί για την πρωθυπουργία σε κυβέρνηση ειδικού σκοπού με πρωταγωνίστρια τη ΝΔ. Σήμερα... σαλπάρει για άλλα μέρη. Διαβάστε τη συνέχεια με ένα κλικ εδώ Σκέφτεται να μπει τελικά στη μάχη: Το πρόσωπο που θα εκτοξεύσει τη ΝΔ στην Αθήνα instanews.gr Επέστρεψε στην κορυφή μετά από 8 χρόνια: Η νέα ταινία του Τζόνι Ντεπ είναι Νο1 στον κόσμο menshouse.gr Ράνια Τζίμα: H ατάκα όλο νόημα στον αέρα του MEGA για τη μεταγραφή Αντώνη Κανάκη και Ράδιο Αρβύλα dailymedia.com.gr Διασχίζουν τη μισή Αθήνα γι' αυτό: Το σουβλάκι με την πίτα-αφρό και τον ζουμερό γύρο που δύσκολα βρίσκεις πια menshouse.gr O Βενιζέλος… έδειξε συνεργασία αλλά όχι με συμμετοχή της Νέας Δημοκρατίας instanews.gr «Κουφάλες, δεν ξοφλήσαμε!»: Η ανάρτηση του Νίκου Συρίγου εν μέσω φημών για τους λόγους αποχώρησής του απ’ το MEGA dailymedia.com.gr Η έκπληξη με Γιούρτσεβεν menshouse.gr Τι σημαίνει η αγγλική λέξη: Κάνε το τεστ των 10 ερωτήσεων και δες αν θα περνούσες το Lower σήμερα menshouse.gr O Βενιζέλος… έδειξε συνεργασία αλλά όχι με συμμετοχή της Νέας Δημοκρατίας SHARE