Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Έλληνας, παικτάρα και… πρώτος σε ασίστ στο γαλλικό πρωτάθλημα! 15-09-2026 14:07 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ένα παιδί με θαυμαστή πρόοδο. Με ιδρώτα και απίστευτη δουλειά, έφτασε να στέκεται σε ένα σούπερ απαιτητικό πρωτάθλημα, στο οποίο ελάχιστοι συμπατριώτες μας έχουν καταφέρει να διακριθούν. Διαβάστε για τον Έλληνα παίκτη που εντυπωσιάζει στη Ligue 1 στο θέμα του menshouse.gr Η Αθήνα ήταν μόνο η αρχή: Τα δύο νέα «στρατηγεία» του Σαμαρά σε βορρά και νότο instanews.gr Έχετε αντιληφθεί τι έκανε μέσα σε 10 μέρες ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς; menshouse.gr O Τσίπρας παλεύει τον δικό του «Ουναΐ»: Η μεταγραφή αεροδρομίου που κυνηγά για την ΕΛ.Α.Σ. instanews.gr Δικαίως στην κορυφή: Η σειρά που τερμάτισε το IMDb με 9,6, έχει κάνει άπαντες να μιλούν γι’ αυτή menshouse.gr Πράσινο χρυσωρυχείο για τον ΣΚΑΪ… dailymedia.gr Σκάει η βόμβα με το Champions League dailymedia.gr Βρες σε ποια χώρα βρίσκεται η πόλη: Σε αυτό το κουίζ γεωγραφίας οι μισοί Έλληνες κάνουν πάνω από 2 λάθη! Εσύ; menshouse.gr Έλληνας, παικτάρα και… πρώτος σε ασίστ στο γαλλικό πρωτάθλημα! menshouse.gr Έλληνας, παικτάρα και… πρώτος σε ασίστ στο γαλλικό πρωτάθλημα! SHARE