Έλληνας, παικτάρα και… πρώτος σε ασίστ στο γαλλικό πρωτάθλημα!

Ένα παιδί με θαυμαστή πρόοδο. Με ιδρώτα και απίστευτη δουλειά, έφτασε να στέκεται σε ένα σούπερ απαιτητικό πρωτάθλημα, στο οποίο ελάχιστοι συμπατριώτες μας έχουν καταφέρει να διακριθούν.

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