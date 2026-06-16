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Έπεσαν έξω: Σημαντική αλλαγή για το κόμμα Τσίπρα στις νέες δημοσκοπήσεις

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Όποιος πίστευε πως το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα ήταν ένα απλό… πυροτέχνημα γελάστηκε.

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Έπεσαν έξω: Σημαντική αλλαγή για το κόμμα Τσίπρα στις νέες δημοσκοπήσεις