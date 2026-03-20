Στον “αέρα” διεθνείς αγώνες σκι στον Παρνασσό- Σοβαρές καταγγελίες κατά της ΕΤΑΔ

Σοβαρό ζήτημα προκύπτει με τη διεξαγωγή προγραμματισμένων Πανελλήνιων και διεθνών αγώνων FIS στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, καθώς η ΕΤΑΔ, που διαχειρίζεται τις εγκαταστάσεις, αρνήθηκε αιφνιδιαστικά την παραχώρηση αγωνιστικής πίστας.

Οι αγώνες, που αποτελούν μέρος του επίσημου διεθνούς προγράμματος, είχαν ήδη προσελκύσει συμμετοχές από το εξωτερικό, με ομάδες να έχουν προχωρήσει σε κρατήσεις ξενοδοχείων και να έχουν οργανώσει την παρουσία τους στη χώρα μας.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί έντονη αναστάτωση και προκαλεί σοβαρό πλήγμα στην αξιοπιστία της ελληνικής πλευράς απέναντι στη διεθνή αθλητική κοινότητα, ενώ ταυτόχρονα επιφέρει σημαντικές οικονομικές και οργανωτικές επιπτώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μη παραχώρηση της πίστας σχετίζεται με την προτεραιοποίηση άλλης δραστηριότητας στον ίδιο χώρο, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα για τον τρόπο διαχείρισης του χιονοδρομικού κέντρου.

Από πλευράς Ομοσπονδίας τονίζεται ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που εκθέτει τη χώρα διεθνώς και ακυρώνει στην πράξη μήνες προετοιμασίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ενεργειών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.