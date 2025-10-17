Ορφέας Αυγουστίδης: «Έχω αποφύγει την προβολή, έχω απαλλαχθεί πια από τη λάμψη της ματαιοδοξίας»

Πότε θα δει και εκείνος «Τα Φαντάσματα» ως Χάρης; Ποια είναι η σχέση του με την τηλεόραση και ποια με το χρήμα; Γιατί δεν παρασύρθηκε από τη δημοσιότητα και γιατί πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί του το θέατρο;

ΟΟρφέας Αυγουστίδης θα μπορούσε με όσα έχει καταφέρει να δημιουργήσει με το ταλέντο του, να υπάρχει ήρεμος στο κέντρο της ματαιοδοξίας του, να νιώθει ευχαριστημένος που είναι πια, εκτός από βραβευμένος ηθοποιός, καταξιωμένος στον επαγγελματικό του χώρο και αγαπημένος του κοινού.

Όμως εκείνος παραμένει ένα ανήσυχο πνεύμα χαμηλών τόνων, που ζει για να δημιουργεί, να εξελίσσει τον εαυτό του, να αναμετριέται με τα δύσκολα, να βγάζει την ψυχή του στο θεατρικό σανίδι και να μας μεταφέρει την υποκριτική του ευφυία, χωρίς να κομπάζει, χωρίς να φωνάζει, χωρίς να προβάλλεται.

Διαβάστε περισσότερα στο queen.gr