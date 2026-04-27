Η Volvo Car Hellas, Χρυσός Χορηγός του Delphi Economic Forum ΧΙ

Γεωπολιτικός κατακερματισμός, κλιματική αλλαγή σε επιτάχυνση, ψηφιακός μετασχηματισμός που αναδιαμορφώνει ραγδαία το κοινωνικό και οικονομικό τοπίο. Το φετινό Delphi Economic Forum ΧI, που πραγματοποιήθηκε από τις 22 έως τις 25 Απριλίου στην ιστορική πόλη των Δελφών, αποτίμησε τις κρίσιμες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η παγκόσμια κοινότητα.

Με κεντρικό θέμα «Το Σοκ του Νέου», η φετινή διοργάνωση αξιοποίησε τη συλλογική εμπειρία 1.200 και πλέον διακεκριμένων ομιλητών από πεδία όπως η πολιτική, το επιχειρείν και η διανόηση, για να ανιχνεύσει πώς από το σοκ μιας απρόβλεπτης, καταιγιστικής αλλαγής μπορεί να αναδυθεί ένας νέος, πιο δίκαιος, βιώσιμoς και καλύτερος κόσμος.

Όπως κάθε χρονιά, η Volvo Car Hellas συμμετείχε και φέτος ενεργά στο Φόρουμ, ως Χρυσός Χορηγός και αποκλειστικός πάροχος μετακινήσεων για όλες τις ανάγκες της διοργάνωσης και των συνέδρων, και παράλληλα συνεισέφερε ενεργά στη δημόσια συζήτηση.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας, Jovana Jovic (Γιοβάνα Γιόβιτς), συμμετείχε στο πάνελ με τίτλο «City in Motion: The Evolution of Athens Transport», θίγοντας θέματα που αποτελούν πυλώνες της στρατηγικής της Volvo Cars και αποτυπώνουν την αντίληψή της για τη μετάβαση στη νέα εποχή. «Στη Volvo Cars, συνεχίζουμε τον εξηλεκτρισμό του στόλου μας με τη σιγουριά ότι η ηλεκτροκίνηση είναι το μέλλον», τόνισε η κυρία Jovic.

Ανέδειξε επίσης την επιτυχημένη μετάβαση της Volvo Cars στα οχήματα που καθορίζονται από λογισμικό, ενώ αναφέρθηκε και στο νέο EX60, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Volvo Cars στην κατηγορία των premium μεσαίων SUV, επισημαίνοντας ότι με την κορυφαία αυτονομία του και τους εξαιρετικούς χρόνους ταχείας φόρτισης, μετατρέπει την «ανησυχία για την αυτονομία», σε άνεση και σιγουριά.

Η συζήτηση για την κινητικότητα αποτέλεσε τμήμα ενός προγράμματος με πάνω από 200 συζητήσεις, 25 κλειστές συνεδριάσεις και 6 συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης. Τα θέματα κάλυψαν ένα μεγάλο εύρος, από την αναδιάταξη των παγκόσμιων ισορροπιών ισχύος, την εξεύρεση λύσεων σε κρίσιμες περιβαλλοντικές προκλήσεις και τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, έως την πρόοδο τους τομείς της κοινωνικής ευημερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.