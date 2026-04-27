Καθολική επικράτηση της TOYOTA GAZOO Racing-WRT στα Κανάρια Νησιά με τελικό νικητή τον Sébastien Ogier

Ο Sébastien Ogier κέρδισε το Ράλι Islas Canarias ηγούμενος ενός τερματισμού-ρεκόρ για την ομάδα TOYOTA GAZOO Racing World Rally, που κατέλαβε τις τέσσερις πρώτες θέσεις της γενικής κατάταξης.

Το αυτοκίνητο GR YARIS Rally1 κυριάρχησε από την αρχή μέχρι το τέλος στους αμιγώς ασφαλτοστρωμένους δρόμους του νησιωτικού συμπλέγματος Gran Canaria για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, κερδίζοντας και τις 17 ειδικές διαδρομές του αγώνα. Ωστόσο, υπήρχε ελάχιστη διαφορά που χώριζε τους πέντε οδηγούς της TGR-WRT που έδωσαν μια συναρπαστική μάχη για τη νίκη και τις θέσεις στο βάθρο, που κράτησε μέχρι την τελευταία ημέρα.

Ο Ogier ηγήθηκε του ράλι από την πρώτη πραγματική ορεινή ειδική διαδρομή το πρωί της Παρασκευής μέχρι το τέλος, αλλά πιέστηκε έντονα από τους άλλους οδηγούς της TGR-WRT και το προβάδισμά του δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερο από εννέα δευτερόλεπτα στις δύο πρώτες ολόκληρες ημέρες του αγώνα.

Ήταν ο Oliver Solberg που αναδείχθηκε ο ισχυρότερος ανταγωνιστής του Ogier, και είχε πλησιάσει στα 3,8 δευτερόλεπτα μέχρι το τέλος του Σαββάτου, πριν μειώσει τη διαφορά περαιτέρω στα 2,2 δευτερόλεπτα με νίκες στις δύο πρώτες ειδικές την Κυριακή. Στην προτελευταία διαδρομή του ράλι, ωστόσο, πέρασε ελαφρώς ανοιχτά πάνω από ένα άλμα και ακούμπησε σε μια μπαριέρα, προκαλώντας ζημιά στην μπροστινή αριστερή γωνία του αυτοκινήτου του και αναγκάζοντας τον ίδιο και τον συνοδηγό του Elliott Edmondson να εγκαταλείψουν.



Ο Ogier και ο συνοδηγός του Vincent Landais κέρδισαν αυτή την ειδική διαδρομή και συνέχισαν κατακτώντας την πρώτη τους νίκη στη σεζόν με διαφορά 19,9 δευτερολέπτων.

Ο Elfyn Evans τερμάτισε δεύτερος στη γενική κατάταξη με συνοδηγό τον Scott Martin, έχοντας επίσης συμβάλει στη μάχη για τη νίκη για μεγάλο μέρος του Σαββατοκύριακου. Κέρδισε τρεις ειδικές διαδρομές το Σάββατο, και παρέμεινε κοντά στον ρυθμό των Ogier και Solberg την τελευταία ημέρα, κυνηγώντας επιπλέον βαθμούς στην κούρσα του πρωταθλήματος.

Ο Evans τελικά κέρδισε την Power Stage με 2,7 δευτερόλεπτα διαφορά και την κατάταξη Super Sunday με 2 δευτερόλεπτα διαφορά, ανακτώντας την πρωτοπορία του πρωταθλήματος οδηγών.

Ο Sami Pajari συνέχισε το πρόσφατο μπαράζ κορυφαίων επιδόσεων, εξασφαλίζοντας μια τέταρτη συνεχόμενη θέση στο βάθρο, τερματίζοντας μαζί με τον συνοδηγό του Marko Salminen στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης.

Ο Takamoto Katsuta μπήκε στον αγώνα ηγούμενος του πρωταθλήματος οδηγών για πρώτη φορά στην καριέρα του και βελτίωσε τον ρυθμό του κατά τη διάρκεια του ράλι, τερματίζοντας μόλις 10,4 δευτερόλεπτα πίσω από τον Pajari στην τέταρτη θέση μαζί με τον συνοδηγό του Aaron Johnston.

Ο Katsuta ήταν δεύτερος πίσω από τον Evans στην Power Stage και τέταρτος στην Super Sunday πίσω από τους Ogier και Pajari και τώρα είναι δεύτερος στο πρωτάθλημα, δύο βαθμούς πίσω από τον Evans. Ο Pajari ανέβηκε στην τρίτη θέση, 29 βαθμούς από την κορυφή, με τον Solberg να βρίσκεται τέσσερις βαθμούς πίσω του, στην τέταρτη θέση.

Η TGR-WRT σημείωσε 59 από τους διαθέσιμους 60 βαθμούς κατασκευαστών, αυξάνοντας το προβάδισμά της στο πρωτάθλημα σε 98.

Το τρίτο κλείδωμα του βάθρου για την ομάδα σε πέντε γύρους μέχρι στιγμής φέτος, φέρνει την Toyota να ξεπερνά το όριο των 300 βάθρων σε όλη τη συμμετοχή της στο WRC, με 302 τερματισμούς στο βάθρο μέχρι στιγμής.

Το Ισπανικό δίδυμο Alejandro Cachón και Borja Rozada τερμάτισε 10ος στη γενική κατάταξη και δεύτερος στην κατηγορία WRC2 με το αυτοκίνητό τους GR Yaris Rally2, μία συμμετοχή της Toyota Spain με την υποστήριξη της MSi Racing Team.

Ο οδηγός του προγράμματος TGR WRC Challenge, Yuki Yamamoto, έκανε εξαιρετικό αγώνα και έφτασε μέχρι την όγδοη θέση στην εξαιρετικά ανταγωνιστική κατηγορία WRC2, απέναντι σε πολλούς έμπειρους και αποδεδειγμένα νικητές στην άσφαλτο οδηγούς, μέχρι που χτύπησε ένα εμπόδιο στην τελευταία ειδική του Σαββάτου και αναγκάστηκε να σταματήσει και να αλλάξει μια ζάντα και ένα ελαστικό, χάνοντας δύο λεπτά. Αυτός και ο συνοδηγός του James Fulton συνέχισαν να έχουν ανταγωνιστικό ρυθμό την Κυριακή, κατακτώντας την 15η θέση στην κατηγορία τους.

Τι ακολουθεί;

Η επιστροφή στο χώμα έρχεται στο δημοφιλές Ράλι Πορτογαλίας στις 7-10 Μαΐου. Με έδρα το Matosinhos κοντά στο Porto, στα βόρεια της χώρας, περιλαμβάνει κλασικές ειδικές διαδρομές σε αμμώδεις και βραχώδεις δρόμους.

Αποσπάσματα δηλώσεων

Juha Kankkunen (Αναπληρωτής Αρχηγός Ομάδας)

«Ήταν ένας φανταστικός αγώνας για εμάς με ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στο τέλος. Είχαμε το ίδιο αποτέλεσμα 1-2-3-4 πέρυσι και ονειρευόμουν ότι θα μπορούσαμε να το επαναλάβουμε, και τα καταφέραμε. Είναι κρίμα αυτό που συνέβη στον Oliver, επειδή έκανε έναν πολύ καλό αγώνα μέχρι εκείνο το σημείο και ήταν μια πολύ συναρπαστική μάχη μεταξύ αυτού και του Seb, αλλά αυτά τα πράγματα μπορούν να συμβούν όταν έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις όπως αυτός. Είναι τόσο δύσκολο να νικήσεις τον Seb με την εμπειρία του, και ο Elfyn και ο Sami έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά για να βρεθούν στο βάθρο. Είναι μεγάλη μου χαρά να ηγούμαι αυτής της ομάδας: η ατμόσφαιρα είναι φανταστική, όλοι δίνουν το 100%, και έτσι πετυχαίνουμε τέτοια αποτελέσματα.»

Elfyn Evans (Οδηγός αυτοκινήτου 33)

«Ήταν ένα καλό Σαββατοκύριακο για εμάς, με μια αρκετά καλή τελευταία ημέρα και μια καλή συλλογή βαθμών στο τέλος. Ξεκινήσαμε λίγο αργά την Παρασκευή και αυτό μας έβαλε πολύ πίσω στη μάχη για τη νίκη, αλλά τα πράγματα λειτούργησαν αρκετά καλά στο τέλος. Ήταν πολύ κοντά η μάχη με τον Seb και τον Oliver. Ήταν ατυχές αυτό που συνέβη στον Oliver, αλλά συγχαρητήρια στον Seb, ο οποίος οδήγησε εξαιρετικά όλο το Σαββατοκύριακο και αξίζει τη νίκη.»

Sébastien Ogier (Οδηγός αυτοκινήτου 1)

«Πρώτα απ όλα, αυτός ήταν ένας πολύ ευχάριστος αγώνας. Η ομάδα μας έδωσε ένα καταπληκτικό αυτοκίνητο για να οδηγήσουμε για άλλη μια φορά και ήταν πολύ διασκεδαστικό πίσω από το τιμόνι. Ήταν πραγματικά μία κλειστή μάχη όλο το Σαββατοκύριακο με τους ομολόγους μου στην ομάδα μου και ειδικά με τον Oliver, οπότε λυπάμαι γι' αυτόν και για τον Elliott επειδή είχαν άλλη μια δυνατή επίδοση. Από την πλευρά μας, μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι για τη δουλειά που κάναμε αυτό το Σαββατοκύριακο και είμαι χαρούμενος που προσθέτω ένα νέο ράλι στις νίκες μου. Ήταν μια φανταστική απόδοση από την ομάδα, οπότε βγάζω το καπέλο για άλλη μια φορά σε όλους για τις προσπάθειές τους.»

Oliver Solberg (Οδηγός αυτοκινήτου 99)

«Ήταν μια πολύ μεγάλη απογοήτευση αυτό που συνέβη στην τελευταία ημέρα του αγώνα. Ήταν μια φανταστική μάχη όλο το Σαββατοκύριακο με τον Seb και τον Elfyn, και είχα μια υπέροχη αίσθηση στο αυτοκίνητο και απλώς προσπάθησα να οδηγήσω με τον κανονικό μου ρυθμό. Δυστυχώς, έκανα ένα μικρό λάθος σε αυτή τη δεξιά στροφή κατά τη διάρκεια ενός άλματος. Στο πρώτο πέρασμα ήμασταν πολύ πιο αργοί στη βροχή, και τώρα στο στεγνό ήμουν απλώς πολύ αισιόδοξος, πήδηξα λίγο πολύ και έπεσα στο κιγκλίδωμα από την αριστερή πλευρά. Λυπάμαι απλώς για την ομάδα. Ήταν μια μεγάλη καμπύλη μάθησης μέχρι στιγμής φέτος, αλλά θα προσπαθήσουμε να πάρουμε ξανά τα θετικά και να ανυπομονούμε για το επόμενο ράλι.»

Takamoto Katsuta (Οδηγός αυτοκινήτου 18)

«Αυτός ο αγώνας ξεκίνησε με μια πολύ δύσκολη πρώτη ημέρα για εμένα, αλλά το Σάββατο τα πράγματα βελτιώθηκαν πολύ και άρχισα να νιώθω πολύ πιο άνετα με το αυτοκίνητο. Δυσκολευόμουν ακόμα λίγο να αξιοποιήσω στο έπακρο τα ελαστικά, αλλά την τελευταία μέρα, προσπάθησα να αλλάξω λίγο το στυλ οδήγησής μου και αυτό λειτουργούσε καλύτερα και μπορέσαμε να πάρουμε μερικούς καλούς βαθμούς. Υπάρχουν ακόμη πολλά περιθώρια για να βελτιωθώ, αλλά τουλάχιστον πηγαίνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση και έχω μια καλή ιδέα για το πώς να βελτιώσω την οδήγησή μου στην άσφαλτο, κάτι που θα είναι σημαντικό με το Ράλι Ιαπωνίας που έρχεται.»

Sami Pajari (Οδηγός αυτοκινήτου 5)

«Είναι πάντα θετικό όταν μπορείς να τερματίζεις στο βάθρο, και ειδικά τώρα που έχω τέσσερα συνεχόμενα βάθρα σε αυτό το σημείο της καριέρας μου. Αυτό είναι πραγματικά σπουδαίο για εμάς. Παρόλα αυτά, αυτό το Σαββατοκύριακο ένιωσα ότι είχα περισσότερα να δώσω. Υπήρχαν μερικές καλές ενότητες, αλλά και κάποια άλλα πράγματα που πρέπει να δουλέψουμε και να βελτιώσουμε για το μέλλον. Είναι ωραίο να βλέπουμε ότι μπορούμε να κατακτήσουμε αυτά τα βάθρα, αλλά πάντα θέλεις περισσότερα. Αλλά είμαι χαρούμενος με αυτό το αποτέλεσμα και με μια ακόμη εξαιρετική εμφάνιση από όλη την ομάδα.»

Yuki Yamamoto (Πρόγραμμα Οδηγών WRC Challenge GEN2)

«Είναι κρίμα αυτό που συνέβη στην τελευταία ειδική το Σάββατο, επειδή μέχρι τότε είχαμε καταφέρει να ανέβουμε την κατάταξη και απολαμβάναμε τις πραγματικά δύσκολες μάχες σε αυτές τις ειδικές. Δυστυχώς, χτυπήσαμε την άκρη του προστατευτικού κιγκλιδώματος με το ελαστικό, κάτι που προκάλεσε ένα τρύπημα που έπρεπε να σταματήσουμε και να αλλάξουμε, οπότε χάσαμε πολύ χρόνο. Νομίζω ότι ήμασταν λίγο άτυχοι, αλλά ήταν δικό μου λάθος και νομίζω ότι μπορούμε να μάθουμε από αυτό. Κατά τα άλλα, δείξαμε καλό ρυθμό και ξέρω πού μπορούμε να βελτιωθούμε, οπότε νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε πιο δυνατοί στον επόμενο ασφάλτινο αγώνα στο Ράλι Ιαπωνίας.»

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ, ΡΑΛΙ ΚΑΝΑΡΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

1 Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR YARIS Rally1) 2h43m18,9s

2 Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR YARIS Rally1) +19,9s

3 Sami Pajari/Marko Salminen (Toyota GR YARIS Rally1) +1m40,8s

4 Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR YARIS Rally1) +1m51,2s

5 Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) +3m29,5s

6 Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) + 3m41,0s

7 Dani Sordo/Cándido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) + 3m57,7s

8 Josh McErlean/Eoin Treacy (Ford Puma Rally1) +5m45.4s

9 Yohan Rossel/Arnaud Dunand (Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +7m24,3s

10 Alejandro Cachón/Borja Rozada (Toyota GR Yaris Rally2) +7m49,4s

WRC2 class

1 Yohan Rossel/Arnaud Dunand (Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) 2h50m43.2s

2 Alejandro Cachón/Borja Rozada (Toyota GR Yaris Rally2) +25.1s

3 Eric Camilli/Thibault de la Haye (Škoda Fabia RS Rally2) +51.2s

4 Roberto Daprà/Luca Guglielmetti (Škoda Fabia RS Rally2) +1m00.6s

5 Léo Rossel/Guillaume Mercoiret (Citroën C3 Rally2) +1m02.3s

6 Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +1m09.5s

15 Yuki Yamamoto/James Fulton (Toyota GR Yaris Rally2) +4m41.3s)

WRC 2026 – Βαθμολογία Οδηγών μετά τον 5ο γύρο:



1 Elfyn Evans 101 βαθμοί

2 Takamoto Katsuta 99

3 Sami Pajari 72

4 Oliver Solberg 68

5 Adrien Fourmaux 59

6 Sebastien Ogier 58

WRC 2026 – Βαθμολογία Κατασκευαστών μετά τον 5ο γύρο:

1 TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team 265 βαθμοί

2 Hyundai Shell Mobis World Rally Team 167

3 TOYOTA GAZOO Racing WRT2 75

4 M-Sport Ford World Rally Team 63