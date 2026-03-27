Τέσσερις νέες ειδικές εκδόσεις για τη Mercedes-Benz GLC και μειωμένες τιμές

Η GLC αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες εκφράσεις της σύγχρονης, σπορ πολυτέλειας και συγκαταλέγεται στα πλέον δυναμικά μοντέλα της οικογένειας SUV της Mercedes-Benz.

Ο χαρακτήρας της αποτυπώνεται από την πρώτη ματιά, μέσα από τις αρμονικές αναλογίες, τις έντονες επιφάνειες, τις προσεκτικά σμιλεμένες ακμές και τη σαφή αρχιτεκτονική του υψηλής ποιότητας εσωτερικού, ενώ οι επιδόσεις και η αποδοτικότητα του συστήματος κίνησης συμπληρώνουν μια οδηγική εμπειρία που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και ουσία.

Δεν είναι τυχαίο ότι η GLC συγκαταλέγεται στα πιο δημοφιλή μοντέλα της μάρκας και στην ελληνική αγορά. Με αφορμή, λοιπόν, τον εορτασμό των 140 χρόνων της Mercedes-Benz, η Mercedes-Benz Ελλάς προσφέρει τη GLC 300 e 4MATIC σε νέα, μειωμένη τιμή, από 78.800 ευρώ (ΛΤΠΦ: 59.990 ευρώ) στη βασική της έκδοση. Παράλληλα, παρουσιάζει τέσσερις νέες ειδικές εκδόσεις “140 edition”, βασισμένες στις GLC 300 e και GLC 300 de 4MATIC, τόσο σε αμάξωμα SUV όσο και Coupé, με ιδιαίτερα πλούσιο εξοπλισμό και δυνατότητα επιλογής μεταλλικού ή μη μεταλλικού χρώματος αμαξώματος.

Τα plug-in hybrid μοντέλα της GLC προσφέρουν ηλεκτρική αυτονομία άνω των 100 χιλιομέτρων (WLTP), με εκπομπές CO₂ συνδυασμένου κύκλου κάτω από 50 γρ./χλμ., κάτι που τα καθιστά ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή και για εταιρικούς χρήστες, οι οποίοι επωφελούνται από την απαλλαγή φόρου χρήσης. Η αυξημένη ηλεκτρική αυτονομία μπορεί να καλύψει πλήρως τις καθημερινές μετακινήσεις, ενισχύοντας την αποδοτικότητα και περιορίζοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Τόσο εντός όσο και εκτός δρόμου, η GLC ξεχωρίζει για την άνεση και την ευελιξία της. Το σύστημα διεύθυνσης πίσω άξονα ενισχύει την ευκινησία και τη σταθερότητα, ενώ εκτός δρόμου, η τεχνολογία 4MATIC που περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό, η δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης off-road, η ειδική off-road οθόνη και το σύστημα «διαφανές καπό» αναδεικνύουν τις προηγμένες δυνατότητές της.

Στο εσωτερικό, τα επίπεδα, στρογγυλά στόμια αεραγωγών παραπέμπουν σε αεροδυναμικά καλύμματα κινητήρων αεροσκαφών, υπογραμμίζοντας τον τεχνολογικό χαρακτήρα της σχεδίασης. Η υψηλής ανάλυσης οθόνη LCD 12,3 ιντσών στον πίνακα οργάνων και η κεντρική οθόνη 11,9 ιντσών, ελαφρώς στραμμένες προς τον οδηγό, διαμορφώνουν ένα ψηφιακό περιβάλλον που συνδυάζει εργονομία και αισθητική.

Ο εξοπλισμός των εκδόσεων “140 edition”

Οι εκδόσεις “140 edition” προσφέρουν αναβαθμισμένο επίπεδο εξοπλισμού και διατίθενται αποκλειστικά με τα κινητήρια σύνολα GLC 300 e 4MATIC και GLC 300 de 4MATIC. Δεν επιδέχονται περαιτέρω διαμόρφωση εξοπλισμού, πέραν της επιλογής εξωτερικής βαφής αμαξώματος.

Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει:

Μεταλλική βαφή αμαξώματος

Σκαλοπάτια μαρσπιέ με όψη αλουμινίου και αντιολισθητική επιφάνεια

με όψη αλουμινίου και αντιολισθητική επιφάνεια Γραμμή εσωτερικού και εξωτερικού Avantgarde , που περιλαμβάνει: διάκοσμο εσωτερικού σε ασημί διακοσμητικό σχέδιο διαμαντιού ράγες οροφής σε αλουμίνιο πακέτο διάκοσμου χρωμίου ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών σε σχεδίαση 5 ακτίνων

, που περιλαμβάνει: Πακέτο στάθμευσης με κάμερα 360° , που περιλαμβάνει: Active Parking Assist με PARKTRONIC κάμερα 360°

, που περιλαμβάνει: Advanced Plus Package , με εξοπλισμό όπως: πακέτο σύνδεσης για smartphone υποβοήθηση νεκρού σημείου ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού με μνήμη fingerprint scanner οθόνη οδηγού Adaptive Main Beam Assist πακέτο USB θερμομονωτικά σκούρα φιμέ κρύσταλλα central display θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα ατμοσφαιρικό φωτισμό ασύρματη φόρτιση και σύνδεση μέσω Bluetooth Boot Comfort Package TIREFIT με συμπιεστή ελαστικών πακέτο καθρεπτών, με: ηλεκτρικά αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέπτες περιβαλλοντικό φωτισμό με προβολή λογότυπου MBUX Navigation Premium , με υπηρεσίες πλοήγησης

, με εξοπλισμό όπως:

Οι τιμές των εκδόσεων “140 edition”

GLC 300 e 4MATIC 140 edition : 83.100 ευρώ

: GLC 300 de 4MATIC 140 edition : 84.750 ευρώ

: GLC 300 e 4MATIC Coupé 140 edition : 89.650 ευρώ

: GLC 300 de 4MATIC Coupé 140 edition: 91.700 ευρώ

«140 Χρόνια Καινοτομίας» και «140 Χρόνια, 140 Προορισμοί»

Από τότε που ο Carl Benz κατέθεσε την ευρεσιτεχνία για το πρώτο αυτοκίνητο πριν από 140 χρόνια και ο Gottlieb Daimler κατασκεύασε λίγο αργότερα την αυτοκινούμενη άμαξά του, η Mercedes-Benz έχει ταυτίσει το όνομά της με την καινοτομία και τη δημιουργία μερικών από τα πιο επιθυμητά αυτοκίνητα στον κόσμο. Αυτή η φιλοδοξία καθοδήγησε κάθε εξέλιξη της μάρκας, από το πρώτο αυτοκίνητο παγκοσμίως το 1886 έως τα σημερινά έξυπνα και ασφαλή ηλεκτρικά οχήματα, όπως η ολοκαίνουργια GLC και η πολυβραβευμένη νέα CLA.

Με τη νέα S-Class, η εταιρεία συνεχίζει το μεγαλύτερο πρόγραμμα λανσαρίσματος προϊόντων στην ιστορία της. Με πάθος για επιδόσεις, πρωτοποριακή ισχύ, αριστεία και αδιαπραγμάτευτη δέσμευση στην εξυπηρέτηση πελατών, η μάρκα εξακολουθεί να διαμορφώνει το μέλλον της κινητικότητας. Το αποτέλεσμα δεν περιορίζεται σε ένα τεχνολογικό επίτευγμα, αλλά δημιουργεί το ξεχωριστό συναίσθημα που συνοδεύει καθετί που φέρει το αστέρι της Mercedes-Benz: Welcome home.

Στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 140 χρόνια καινοτομίας, η Mercedes-Benz οδηγεί τρεις νέες S-Class σε ένα διηπειρωτικό ταξίδι προς 140 προορισμούς σε όλο τον κόσμο. Κάθε στάση αναδεικνύει την τεχνολογία, την κληρονομιά, το πρωτοποριακό πνεύμα και τη διεθνή παρουσία της μάρκας. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, πελάτες, φίλοι και συνεργάτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στους εορτασμούς, σε μια επική περιπέτεια που θα διαρκέσει έως τον Οκτώβριο.