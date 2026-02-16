Ανατροπή και ρεκόρ από τη Geely

Ο όμιλος Geely ανοίγει τη χρονιά με καταιγιστικό τρόπο και επιστρέφει στην πρώτη θέση του πίνακα πωλήσεων στην Κίνα, αφήνοντας πίσω του τους ανταγωνιστές της. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο κλάδος αυτοκινήτου GeelyAuto κατέγραψε τον Ιανουάριο συνολικό ρεκόρ πωλήσεων 270.167 οχημάτων. Η ισχυρή άνοδος οφείλεται κυρίως στην ισχυρή μετάβασηστην ηλεκτροκίνηση, με τα οχήματα νέας ενέργειας να αποτελούν πλέον την πλειοψηφία των συνολικών πωλήσεων του ομίλου.
Η μάρκαGeely παρέδωσε 217.438 οχήματα, που αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα της δραστηριότητας του Group.Το νούμερο αυτό αντικατοπτρίζει διψήφια ανάπτυξη τόσο σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του προηγούμενου έτους όσο και σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο, καθώς και διπλασιασμό των εξαγωγών προς διεθνείς αγορές.
Ισχυρή και σταθερή βάση η χρονιά-ρεκόρ 2025
Η εκρηκτική άνοδος του Ιανουαρίου δεν είναι τυχαία, αλλά άμεση συνέχεια της ιστορικής χρονιάς 2025, κατά την οποία η μητρική GeelyHolding κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ με ετήσιες πωλήσεις 4,11 εκατομμυρίων οχημάτων – ετήσια ανάπτυξη 26%. Την περασμένη χρονιά ολοκληρώθηκε η ηλεκτρική μετάβαση του ομίλου, καθώς οι πωλήσεις οχημάτων νέας ενέργειας (NEV) ξεπέρασαν τα 2,3 εκατομμύρια μονάδες και αποτέλεσαν για πρώτη φορά την πλειοψηφία (56%) των συνολικών πωλήσεων.
Η GeelyAutoπαρέδωσε το 2025 πάνω από 3,02 εκατομμύρια οχήματα (άλμα 39%). Παράλληλα, οι πωλήσεις εξηλεκτρισμένων οχημάτων στον κλάδο εκτοξεύτηκαν κατά 90% φτάνοντας τα 1,68 εκατομμύρια, με αιχμή τη σειρά Galaxy που πούλησε μόνη της 1,23 εκατομμύρια μονάδες.
Η Ελληνική οπτική: Η Geely στον δρόμο της δυναμικής ανάπτυξης
Η παγκόσμια δυναμική της Geely γίνεται έντονα αισθητή και στην Ελλάδα, μέσω της εισαγωγικής εταιρείας GEO Mobility Hellas, μέλος του πολυεθνικού ομίλου UnionGroup, και χαρακτηρίζεται από σημαντικά ορόσημα που θέτουν το στίγμα της δυναμικής ανάπτυξης της Geelyκαι στην χώρα μας:
- Επιτυχία του προηγμένου, αμιγώς ηλεκτρικού,GeelyEX5: Το νέο SUV που λανσαρίστηκε στην Ελληνική αγορά τον Ιούνιο, γνώρισε άμεση επιτυχία με μερίδιο αγοράς που ξεπέρασε στο διάστημα αυτό το 10% στην κατηγορία των ηλεκτρικών C-SUV.
- Είσοδος στην κατηγορία των plug-inhybrid: Μόλις πριν από λίγες ημέρες, παρουσιάστηκε στην Ελλάδα το ολοκαίνουργιο plug-inhybridμοντέλο της μάρκας, το GeelyStarray EM-i.Με τιμή από 32.990 και πρωτοποριακό πρόγραμμα απόκτησης Freedom 100,βτραυευμένηυβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια, υψηλό επίπεδο εξοπλισμού με premiumχαρακτηριστικά και τον μεγαλύτερο εσωτερικό χώρο στην κατηγορία, το GeelyStarrayEM-Iέχει όλες τις προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε ένα από τα κορυφαία μοντέλα της Ελληνικής αγοράς το 2026.