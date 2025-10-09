«Βόμβα»: Ο Ροβάνπερα αλλάζει πίστα – Από τα ράλλυ στα μονοθέσια!

Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός στο service park του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ.

Ο Κάλε Ροβάνπερα, ο πιο ταλαντούχος και πληρέστερος οδηγός της γενιάς του, αποχωρεί από το WRC στο τέλος του 2025 για να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, αυτό των μονοθεσίων.

Η Toyota Gazoo Racing και ο Φινλανδός ανακοίνωσαν από κοινού ότι από το 2026 θα συμμετέχει στο πρωτάθλημα Super Formula της Ιαπωνίας, το οποίο θεωρείται η κορυφαία σχολή εκτός Formula 1, με επιδόσεις που αγγίζουν τα όρια των μονοθεσίων του Grand Prix.

Kalle Rovanperä will call time on his WRC career at the conclusion of the 2025 season, ending a spell that has so far delivered two world titles, 17 rally wins and a string of youngest-ever records.



«Η απόφαση δεν ήταν εύκολη, αλλά την σκεφτόμουν εδώ και καιρό. Έχοντας ήδη πετύχει τόσα πολλά σε μικρή ηλικία, άρχισα να σκέφτομαι τι άλλο μπορώ να δοκιμάσω και ποιες νέες προκλήσεις θέλω να ζήσω. Είναι δύσκολο να αφήνεις κάτι που αγαπάς, αλλά αισθάνομαι πως είναι η σωστή στιγμή να κυνηγήσω το επόμενο μου όνειρο. Είναι ξεχωριστό να έχω τη στήριξη της Toyota Gazoo Racing σε αυτό το νέο κεφάλαιο και να αγωνιστώ στη Super Formula», δήλωσε ο Ροβάνπερα.

Ο 25χρονος Φινλανδός έχει ήδη γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ. Αναδείχθηκε πρωταθλητής στο WRC2 το 2019, έκανε το άλμα στην κορυφαία κατηγορία με την Toyota το 2020, και μέσα σε τρία χρόνια κατέκτησε το παγκόσμιο στέμμα του 2022, σπάζοντας το ρεκόρ του Κόλιν ΜακΡέι. Έγινε έτσι ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στην ιστορία του WRC, μόλις μία ημέρα μετά τα 22α γενέθλιά του.

Μέχρι σήμερα έχει 17 νίκες, δύο τίτλους (2022 και 2023) και παραμένει διεκδικητής του τρίτου, όντας 21 βαθμούς πίσω από τον teammate του Σεμπαστιέν Οζιέ με τρεις αγώνες να απομένουν για το φινάλε της σεζόν.

«Από μικρό παιδί το όνειρό μου ήταν να γίνω οδηγός WRC, να κερδίσω ράλι και να στεφθώ παγκόσμιος πρωταθλητής. Το να τα έχω πετύχει όλα αυτά σε τόσο μικρή ηλικία είναι απίστευτο. Ευχαριστώ ολόψυχα την Toyota Gazoo Racing για τη συνεργασία μας και τον συνοδηγό μου, Jonne Halttunen, για την απίστευτη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ και όλους τους φιλάθλους για την αγάπη τους. Έχουμε ακόμη τρεις αγώνες μπροστά μας και θα τα δώσουμε όλα μέχρι τέλους», πρόσθεσε ο Ροβάνπερα.

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για το WRC και ίσως την αρχή μιας νέας για τη Super Formula, που τα τελευταία χρόνια αναδεικνύεται σε φυσικό διάδοχο των “παραδοσιακών” ευρωπαϊκών κατηγοριών πριν τη Formula 1. Ο Ροβάνπερα αποχωρεί από τα ράλλυ στην πιο ώριμη φάση του, έτοιμος να μεταφέρει το ίδιο ένστικτο και την ίδια ταχύτητα από τα χώματα και την άσφαλτο στις πίστες.