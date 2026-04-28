Σοκ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο: Διεθνής διαιτητής κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση εις βάρος ανηλίκου

Σάλο έχει προκαλέσει η αποκάλυψη της Daily Mail σχετικά με διαιτητή της UEFA που κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση εις βάρος ανήλικου αγοριού, παραμονές αγώνα!

Αναλυτικότερα, ο εν λόγω διαιτητής είχε οριστεί να διευθύνει ευρωπαϊκή αναμέτρηση στην Αγγλία, ωστόσο πριν το παιχνίδι κατηγορείται πως προσέγγισε ανήλικο αγόρι και προχώρησε σε ανεπιθύμητες σωματικές επαφές.

Μάλιστα, το συμβάν συνέβη σε κοινόχρηστο χώρο ξενοδοχείου, με τον διαιτητή να φέρεται να δελεάσει το αγόρι προκειμένου να τον επισκεφθεί στο δωμάτιο που διέμενε.

Η UEFA παρακολουθεί την υπόθεση, η οποία έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης, αποφασίζοντας να αφήσει εκτός ορισμών τον διαιτητή μέχρι νεοτέρας, ο ίδιος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.