Euroleague: To ιστορικό πανόραμα των πλέι οφ (πίνακες)

Ζευγάρια, αποτελέσματα, νίκες εντός-εκτός και διακυμάνσεις

Χρηστικοί και ιστορικοί οι σημερινοί πίνακες. Επιχειρούν μια σύνοψη των πλέι οφ της Euroleague από την περίοδο 2016-17, που ενοποιήθηκε η δεξαμενή των ομάδων σε μια ενιαία κανονική περίοδο και πλέον τα ζευγάρια των πλέι οφ είναι ο 1ος με τον 8ο της βαθμολογίας (ή τα τελευταία χρόνια τον νικητή του δεύτερου ματς play-in), ο 2ος με τον 7ο (ή με τον νικητή του πρώτου ματς play-in), ο 3ος με τον 6ο και ο 4ος με τον 5ο.

Για να είναι πιο ξεκάθαρο το δείγμα, ομαδοποιήσαμε τα ζευγάρια ανάλογα με την κατάταξή τους στην κανονική περίοδο. Τι έγινε, δηλαδή, στα ζευγάρια 1-8, 2-7, 3-6 και 4-5.

Από τα ιστορικά αυτά στοιχεία προκύπτουν διάφορα ενδιαφέροντα συμπεράσματα.

Το ζευγάρι 1-8 π.χ. δεν είναι τόσο «εύκολο» όσο δείχνει η διαφορά που προκύπτει για τις δύο ομάδες στην κατάταξη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πρόσφατη 8ετία που αναλύουμε μόνο μία φορά έχει καταγραφεί «σκούπα» με 3-0. Το πιο συνηθισμένο σκορ σ’ αυτές τις αναμετρήσεις είναι το 3-1 (4 φορές), ενώ σε τρεις περιπτώσεις το ζευγάρι πήγε σε πέντε ματς.

Πιο ξεκάθαρα είναι τα πράγματα στο 2-7. Εκεί «σκούπα» έχει καταγραφεί τέσσερις στις οκτώ φορές, κι από άλλες δύο σκορ 3-1 και 3-2.

Σε αυτές τις αναμετρήσεις μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει break. Και τις οκτώ φορές ο 1ος και άλλες τόσες ο 2ος πέρασε, είτε εύκολα, είτε δύσκολα. Μάλιστα τις 14 από τις 16 φορές επικράτησε και στο πρώτο ματς. Το ενδιαφέρον, όμως, είναι στη δεύτερη αναμέτρηση, στην οποία τις 8 από τις 16 φορές επικράτησε η φιλοξενούμενη ομάδα!

Στα ζευγάρια 3-6 και 4-5 τα πράγματα είναι πιο ισορροπημένα κι αυτό είναι λογικό όσον αφορά και την διαφορά μεταξύ των ομάδων. Σε καθένα από τα δύο ζευγάρια τις πέντε από τις οκτώ φορές επικράτησε η ομάδα που είχε πλεονέκτημα έδρας και τις τρεις η ομάδα που τερμάτισε πιο κάτω έσπασε την έδρα. Εκεί, όπως είναι φυσικό, το 3-2 (ή 2-3) έχει την τιμητική του, καθώς έχει εμφανιστεί τις 10 από τις 16 φορές, ενώ μόνο 3 στις 16 φορές έχει καταγραφή «σκούπα» (δύο φορές 3-0 και μία 0-3).

Κι αν θέλουμε να το… εξελληνίσουμε περισσότερο, ο Ολυμπιακός ψάχνει την επιβεβαίωση των αριθμών και ο Παναθηναϊκός την πρωτιά. Η κατάρα της πρώτης θέσης μπορεί να χτυπάει στο final four, ωστόσο ποτέ πρώτος ή δεύτερος κανονικής περιόδου δεν έχουν λείψει από το μεγάλο ραντεβού.

ΖΕΥΓΑΡΙ 1-8

ΣΕΖΟΝ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΣΚΟΡ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΜΕ-ΕΞ 2024-25 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 3-1 1-0/2-0/2-1/3-1 3-1 2023-24 Ρεάλ Μαδρίτης-Μπασκόνια 3-0 1-0/2-0/3-0 2-1 2022-23 Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε 3-2 1-0/1-1/2-1/2-2/3-2 3-2 2021-22 Μπαρτσελόνα-Μπάγερν 3-2 1-0/1-1/2-1/2-2/3-2 3-2 2020-21 Μπαρτσελόνα-Ζενίτ Αγ.Πετρούπολης 3-2 0-1/1-1/2-1/2-2/3-2 3-2 2018-19 Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις 3-1 1-0/1-1/2-1/3-1 1-3 2017-18 ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Χίμκι 3-1 1-0/2-0/2-1/3-1 3-1 2016-17 Ρεάλ Μαδρίτης-Νταρουσάφακα 3-1 1-0/1-1/2-1/3-1 1-3

ΖΕΥΓΑΡΙ 2-7

ΣΕΖΟΝ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΣΚΟΡ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΜΕ-ΕΞ 2024-25 Φενέρμπαχτσε-Παρί 3-0 1-0/2-0/3-0 2-1 2023-24 Παναθηναϊκός-Μακάμπι Τ.Α. 3-2 0-1/1-1/1-2/2-2/3-2 3-2 2022-23 Μπαρτσελόνα-Ζάλγκιρις Κάουνας 3-0 1-0/2-0/3-0 2-1 2021-22 Ολυμπιακός-Μονακό 3-2 1-0/1-1/2-1/2-2/3-2 3-2 2020-21 ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Φενέρμπαχτσε 3-0 1-0/2-0/3-0 2-1 2018-19 ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Μπασκόνια 3-1 1-0/1-1/2-1/3-1 1-3 2017-18 Φενέρμπαχτσε-Μπασκόνια 3-1 1-0/2-0/2-1/3-1 3-1 2016-17 ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Μπασκόνια 3-0 1-0/2-0/3-0 2-1

ΖΕΥΓΑΡΙ 3-6

ΣΕΖΟΝ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΣΚΟΡ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΜΕ-ΕΞ 2024-25 Παναθηναϊκός-Έφες Αναντολού 3-2 1-0/1-1/2-1/2-2/3-2 3-2 2023-24 Μονακό-Φενέρμπαχτσε 2-3 0-1/1-1/1-2/2-2/2-3 2-3 2022-23 Ρεάλ Μαδρίτης-Παρτίζαν 3-2 0-1/0-2/1-2/2-2/3-2 1-4 2021-22 Αρμάνι Μιλάνο-Έφες Αναντολού 1-3 0-1/1-1/1-2/1-3 3-1 2020-21 Έφες Αναντολού-Ρεάλ Μαδρίτης 3-2 1-0/2-0/2-1/2-2/3-2 5-0 2018-19 Ρεάλ Μαδρίτης-Παναθηναϊκός 3-0 1-0/2-0/3-0 2-1 2017-18 Ολυμπιακός-Ζάλγκιρις Κάουνας 1-3 0-1/1-1/1-2/1-3 3-1 2016-17 Ολυμπιακός-Έφες Αναντολού 3-2 1-0/1-1/1-2/2-2/3-2 3-2

ΖΕΥΓΑΡΙ 4-5