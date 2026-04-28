Euroleague: To ιστορικό πανόραμα των πλέι οφ (πίνακες)

Χρηστικοί και ιστορικοί οι σημερινοί πίνακες. Επιχειρούν μια σύνοψη των πλέι οφ της Euroleague από την περίοδο 2016-17, που ενοποιήθηκε η δεξαμενή των ομάδων σε μια ενιαία κανονική περίοδο και πλέον τα ζευγάρια των πλέι οφ είναι ο 1ος με τον 8ο της βαθμολογίας (ή τα τελευταία χρόνια τον νικητή του δεύτερου ματς play-in), ο 2ος με τον 7ο (ή με τον νικητή του πρώτου ματς play-in), ο 3ος με τον 6ο και ο 4ος με τον 5ο.
Για να είναι πιο ξεκάθαρο το δείγμα, ομαδοποιήσαμε τα ζευγάρια ανάλογα με την κατάταξή τους στην κανονική περίοδο. Τι έγινε, δηλαδή, στα ζευγάρια 1-8, 2-7, 3-6 και 4-5.
Από τα ιστορικά αυτά στοιχεία προκύπτουν διάφορα ενδιαφέροντα συμπεράσματα.
Το ζευγάρι 1-8 π.χ. δεν είναι τόσο «εύκολο» όσο δείχνει η διαφορά που προκύπτει για τις δύο ομάδες στην κατάταξη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πρόσφατη 8ετία που αναλύουμε μόνο μία φορά έχει καταγραφεί «σκούπα» με 3-0. Το πιο συνηθισμένο σκορ σ’ αυτές τις αναμετρήσεις είναι το 3-1 (4 φορές), ενώ σε τρεις περιπτώσεις το ζευγάρι πήγε σε πέντε ματς.
Πιο ξεκάθαρα είναι τα πράγματα στο 2-7. Εκεί «σκούπα» έχει καταγραφεί τέσσερις στις οκτώ φορές, κι από άλλες δύο σκορ 3-1 και 3-2.
Σε αυτές τις αναμετρήσεις μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει break. Και τις οκτώ φορές ο 1ος και άλλες τόσες ο 2ος πέρασε, είτε εύκολα, είτε δύσκολα. Μάλιστα τις 14 από τις 16 φορές επικράτησε και στο πρώτο ματς. Το ενδιαφέρον, όμως, είναι στη δεύτερη αναμέτρηση, στην οποία τις 8 από τις 16 φορές επικράτησε η φιλοξενούμενη ομάδα!
Στα ζευγάρια 3-6 και 4-5 τα πράγματα είναι πιο ισορροπημένα κι αυτό είναι λογικό όσον αφορά και την διαφορά μεταξύ των ομάδων. Σε καθένα από τα δύο ζευγάρια τις πέντε από τις οκτώ φορές επικράτησε η ομάδα που είχε πλεονέκτημα έδρας και τις τρεις η ομάδα που τερμάτισε πιο κάτω έσπασε την έδρα. Εκεί, όπως είναι φυσικό, το 3-2 (ή 2-3) έχει την τιμητική του, καθώς έχει εμφανιστεί τις 10 από τις 16 φορές, ενώ μόνο 3 στις 16 φορές έχει καταγραφή «σκούπα» (δύο φορές 3-0 και μία 0-3).
Κι αν θέλουμε να το… εξελληνίσουμε περισσότερο, ο Ολυμπιακός ψάχνει την επιβεβαίωση των αριθμών και ο Παναθηναϊκός την πρωτιά. Η κατάρα της πρώτης θέσης μπορεί να χτυπάει στο final four, ωστόσο ποτέ πρώτος ή δεύτερος κανονικής περιόδου δεν έχουν λείψει από το μεγάλο ραντεβού.
ΖΕΥΓΑΡΙ 1-8
ΣΕΖΟΝ
ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ
ΣΚΟΡ
ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ
ΜΕ-ΕΞ
2024-25
Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης
3-1
1-0/2-0/2-1/3-1
3-1
2023-24
Ρεάλ Μαδρίτης-Μπασκόνια
3-0
1-0/2-0/3-0
2-1
2022-23
Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
3-2
1-0/1-1/2-1/2-2/3-2
3-2
2021-22
Μπαρτσελόνα-Μπάγερν
3-2
1-0/1-1/2-1/2-2/3-2
3-2
2020-21
Μπαρτσελόνα-Ζενίτ Αγ.Πετρούπολης
3-2
0-1/1-1/2-1/2-2/3-2
3-2
2018-19
Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις
3-1
1-0/1-1/2-1/3-1
1-3
2017-18
ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Χίμκι
3-1
1-0/2-0/2-1/3-1
3-1
2016-17
Ρεάλ Μαδρίτης-Νταρουσάφακα
3-1
1-0/1-1/2-1/3-1
1-3
ΖΕΥΓΑΡΙ 2-7
ΣΕΖΟΝ
ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ
ΣΚΟΡ
ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ
ΜΕ-ΕΞ
2024-25
Φενέρμπαχτσε-Παρί
3-0
1-0/2-0/3-0
2-1
2023-24
Παναθηναϊκός-Μακάμπι Τ.Α.
3-2
0-1/1-1/1-2/2-2/3-2
3-2
2022-23
Μπαρτσελόνα-Ζάλγκιρις Κάουνας
3-0
1-0/2-0/3-0
2-1
2021-22
Ολυμπιακός-Μονακό
3-2
1-0/1-1/2-1/2-2/3-2
3-2
2020-21
ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Φενέρμπαχτσε
3-0
1-0/2-0/3-0
2-1
2018-19
ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Μπασκόνια
3-1
1-0/1-1/2-1/3-1
1-3
2017-18
Φενέρμπαχτσε-Μπασκόνια
3-1
1-0/2-0/2-1/3-1
3-1
2016-17
ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Μπασκόνια
3-0
1-0/2-0/3-0
2-1
ΖΕΥΓΑΡΙ 3-6
ΣΕΖΟΝ
ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ
ΣΚΟΡ
ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ
ΜΕ-ΕΞ
2024-25
Παναθηναϊκός-Έφες Αναντολού
3-2
1-0/1-1/2-1/2-2/3-2
3-2
2023-24
Μονακό-Φενέρμπαχτσε
2-3
0-1/1-1/1-2/2-2/2-3
2-3
2022-23
Ρεάλ Μαδρίτης-Παρτίζαν
3-2
0-1/0-2/1-2/2-2/3-2
1-4
2021-22
Αρμάνι Μιλάνο-Έφες Αναντολού
1-3
0-1/1-1/1-2/1-3
3-1
2020-21
Έφες Αναντολού-Ρεάλ Μαδρίτης
3-2
1-0/2-0/2-1/2-2/3-2
5-0
2018-19
Ρεάλ Μαδρίτης-Παναθηναϊκός
3-0
1-0/2-0/3-0
2-1
2017-18
Ολυμπιακός-Ζάλγκιρις Κάουνας
1-3
0-1/1-1/1-2/1-3
3-1
2016-17
Ολυμπιακός-Έφες Αναντολού
3-2
1-0/1-1/1-2/2-2/3-2
3-2
ΖΕΥΓΑΡΙ 4-5
ΣΕΖΟΝ
ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ
ΣΚΟΡ
ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ
ΜΕ-ΕΞ
2024-25
Μονακό-Μπαρτσελόνα
3-2
1-0/2-0/2-1/2-2/3-2
5-0
2023-24
Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός
2-3
0-1/1-1/2-1/2-2/2-3
2-3
2022-23
Μονακό-Μακάμπι Τ.Α.
3-2
0-1/1-1/2-1/2-2/3-2
3-2
2021-22
Ρεάλ Μαδρίτης-Μακάμπι Τ.Α.
3-0
1-0/2-0/3-0
2-1
2020-21
Αρμάνι Μιλάνο-Μπάγερν
3-2
1-0/2-0/2-1/2-2/3-2
5-0
2018-19
Έφες Αναντολού-Μπαρτσελόνα
3-2
1-0/1-1/2-1/2-2/3-2
3-2
2017-18
Παναθηναϊκός-Ρεάλ Μαδρίτης
1-3
1-0/1-1/1-2/1-3
3-1
2016-17
Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε
0-3
0-1/0-2/0-3
1-2