MENU
Χρόνος ανάγνωσης 11’

Euroleague: To ιστορικό πανόραμα των πλέι οφ (πίνακες)

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
0
Ζευγάρια, αποτελέσματα, νίκες εντός-εκτός και διακυμάνσεις

Χρηστικοί και ιστορικοί οι σημερινοί πίνακες. Επιχειρούν μια σύνοψη των πλέι οφ της Euroleague από την περίοδο 2016-17, που ενοποιήθηκε η δεξαμενή των ομάδων σε μια ενιαία κανονική περίοδο και πλέον τα ζευγάρια των πλέι οφ είναι ο 1ος με τον 8ο της βαθμολογίας (ή τα τελευταία χρόνια τον νικητή του δεύτερου ματς play-in), ο 2ος με τον 7ο (ή με τον νικητή του πρώτου ματς play-in), ο 3ος με τον 6ο και ο 4ος με τον 5ο.

Για να είναι πιο ξεκάθαρο το δείγμα, ομαδοποιήσαμε τα ζευγάρια ανάλογα με την κατάταξή τους στην κανονική περίοδο. Τι έγινε, δηλαδή, στα ζευγάρια 1-8, 2-7, 3-6 και 4-5.

Από τα ιστορικά αυτά στοιχεία προκύπτουν διάφορα ενδιαφέροντα συμπεράσματα.

Το ζευγάρι 1-8 π.χ. δεν είναι τόσο «εύκολο» όσο δείχνει η διαφορά που προκύπτει για τις δύο ομάδες στην κατάταξη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πρόσφατη 8ετία που αναλύουμε μόνο μία φορά έχει καταγραφεί «σκούπα» με 3-0. Το πιο συνηθισμένο σκορ σ’ αυτές τις αναμετρήσεις είναι το 3-1 (4 φορές), ενώ σε τρεις περιπτώσεις το ζευγάρι πήγε σε πέντε ματς.

Πιο ξεκάθαρα είναι τα πράγματα στο 2-7. Εκεί «σκούπα» έχει καταγραφεί τέσσερις στις οκτώ φορές, κι από άλλες δύο σκορ 3-1 και 3-2.

Σε αυτές τις αναμετρήσεις μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει break. Και τις οκτώ φορές ο 1ος και άλλες τόσες ο 2ος πέρασε, είτε εύκολα, είτε δύσκολα. Μάλιστα τις 14 από τις 16 φορές επικράτησε και στο πρώτο ματς. Το ενδιαφέρον, όμως, είναι στη δεύτερη αναμέτρηση, στην οποία τις 8 από τις 16 φορές επικράτησε η φιλοξενούμενη ομάδα!

Στα ζευγάρια 3-6 και 4-5 τα πράγματα είναι πιο ισορροπημένα κι αυτό είναι λογικό όσον αφορά και την διαφορά μεταξύ των ομάδων. Σε καθένα από τα δύο ζευγάρια τις πέντε από τις οκτώ φορές επικράτησε η ομάδα που είχε πλεονέκτημα έδρας και τις τρεις η ομάδα που τερμάτισε πιο κάτω έσπασε την έδρα. Εκεί, όπως είναι φυσικό, το 3-2 (ή 2-3) έχει την τιμητική του, καθώς έχει εμφανιστεί τις 10 από τις 16 φορές, ενώ μόνο 3 στις 16 φορές έχει καταγραφή «σκούπα» (δύο φορές 3-0 και μία 0-3).

Κι αν θέλουμε να το… εξελληνίσουμε περισσότερο, ο Ολυμπιακός ψάχνει την επιβεβαίωση των αριθμών και ο Παναθηναϊκός την πρωτιά. Η κατάρα της πρώτης θέσης μπορεί να χτυπάει στο final four, ωστόσο ποτέ πρώτος ή δεύτερος κανονικής περιόδου δεν έχουν λείψει από το μεγάλο ραντεβού.

 

 

ΖΕΥΓΑΡΙ 1-8

ΣΕΖΟΝ

ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ

ΣΚΟΡ

ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ

ΜΕ-ΕΞ

2024-25

Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης

3-1

1-0/2-0/2-1/3-1

3-1

2023-24

Ρεάλ Μαδρίτης-Μπασκόνια

3-0

1-0/2-0/3-0

2-1

2022-23

Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

3-2

1-0/1-1/2-1/2-2/3-2

3-2

2021-22

Μπαρτσελόνα-Μπάγερν

3-2

1-0/1-1/2-1/2-2/3-2

3-2

2020-21

Μπαρτσελόνα-Ζενίτ Αγ.Πετρούπολης

3-2

0-1/1-1/2-1/2-2/3-2

3-2

2018-19

Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις

3-1

1-0/1-1/2-1/3-1

1-3

2017-18

ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Χίμκι

3-1

1-0/2-0/2-1/3-1

3-1

2016-17

Ρεάλ Μαδρίτης-Νταρουσάφακα

3-1

1-0/1-1/2-1/3-1

1-3

 

 

ΖΕΥΓΑΡΙ 2-7

ΣΕΖΟΝ

ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ

ΣΚΟΡ

ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ

ΜΕ-ΕΞ

2024-25

Φενέρμπαχτσε-Παρί

3-0

1-0/2-0/3-0

2-1

2023-24

Παναθηναϊκός-Μακάμπι Τ.Α.

3-2

0-1/1-1/1-2/2-2/3-2

3-2

2022-23

Μπαρτσελόνα-Ζάλγκιρις Κάουνας

3-0

1-0/2-0/3-0

2-1

2021-22

Ολυμπιακός-Μονακό

3-2

1-0/1-1/2-1/2-2/3-2

3-2

2020-21

ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Φενέρμπαχτσε

3-0

1-0/2-0/3-0

2-1

2018-19

ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Μπασκόνια

3-1

1-0/1-1/2-1/3-1

1-3

2017-18

Φενέρμπαχτσε-Μπασκόνια

3-1

1-0/2-0/2-1/3-1

3-1

2016-17

ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Μπασκόνια

3-0

1-0/2-0/3-0

2-1

 

ΖΕΥΓΑΡΙ 3-6

ΣΕΖΟΝ

ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ

ΣΚΟΡ

ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ

ΜΕ-ΕΞ

2024-25

Παναθηναϊκός-Έφες Αναντολού

3-2

1-0/1-1/2-1/2-2/3-2

3-2

2023-24

Μονακό-Φενέρμπαχτσε

2-3

0-1/1-1/1-2/2-2/2-3

2-3

2022-23

Ρεάλ Μαδρίτης-Παρτίζαν

3-2

0-1/0-2/1-2/2-2/3-2

1-4

2021-22

Αρμάνι Μιλάνο-Έφες Αναντολού

1-3

0-1/1-1/1-2/1-3

3-1

2020-21

Έφες Αναντολού-Ρεάλ Μαδρίτης

3-2

1-0/2-0/2-1/2-2/3-2

5-0

2018-19

Ρεάλ Μαδρίτης-Παναθηναϊκός

3-0

1-0/2-0/3-0

2-1

2017-18

Ολυμπιακός-Ζάλγκιρις Κάουνας

1-3

0-1/1-1/1-2/1-3

3-1

2016-17

Ολυμπιακός-Έφες Αναντολού

3-2

1-0/1-1/1-2/2-2/3-2

3-2

 

ΖΕΥΓΑΡΙ 4-5

ΣΕΖΟΝ

ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ

ΣΚΟΡ

ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ

ΜΕ-ΕΞ

2024-25

Μονακό-Μπαρτσελόνα

3-2

1-0/2-0/2-1/2-2/3-2

5-0

2023-24

Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός

2-3

0-1/1-1/2-1/2-2/2-3

2-3

2022-23

Μονακό-Μακάμπι Τ.Α.

3-2

0-1/1-1/2-1/2-2/3-2

3-2

2021-22

Ρεάλ Μαδρίτης-Μακάμπι Τ.Α.

3-0

1-0/2-0/3-0

2-1

2020-21

Αρμάνι Μιλάνο-Μπάγερν

3-2

1-0/2-0/2-1/2-2/3-2

5-0

2018-19

Έφες Αναντολού-Μπαρτσελόνα

3-2

1-0/1-1/2-1/2-2/3-2

3-2

2017-18

Παναθηναϊκός-Ρεάλ Μαδρίτης

1-3

1-0/1-1/1-2/1-3

3-1

2016-17

Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε

0-3

0-1/0-2/0-3

1-2

 

Euroleague: To ιστορικό πανόραμα των πλέι οφ (πίνακες)