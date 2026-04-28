Ντόρσεϊ για Μονακό: «Έτοιμοι για μάχη»

Ο Ολυμπιακός ρίχνεται απόψε (21:00) στη μάχη των Playoffs της EuroLeague, όπου θα αντιμετωπίσει την Μονακό και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας, τονίζοντας πως στόχος είναι η πρόκριση στο Final 4.

Ο ομογενής γκαρντ που με 17.1 πόντους αναδείχθηκε μέλος της δεύτερης καλύτερης πεντάδας της EuroLeague μίλησε για τη σειρά με την Μονακό, την ιστορία μας με την ομάδα από το Πριγκιπάτο και έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει συνέχειας.

Αναλυτικά:

Αρχικά συγχαρητήρια για την επιλογή σου στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα της EuroLeague. Πώς νιώθεις για αυτό το βραβείο, αλλά και για τον Σάσα που αναδείχθηκε MVP της EuroLeague;

«Είναι τιμή και ευλογία για εμένα να λαμβάνω αυτό το βραβείο για την δεύτερη καλύτερη πεντάδα. Ο Σάσα άξιζε απόλυτα το βραβείο του MVP. Ήταν ο κορυφαίος φέτος και του αξίζουν συγχαρητήρια! Τώρα όμως είναι η ώρα για όλους μας να πετύχουμε τον μεγαλύτερο στόχο της σεζόν. Πάμε παιχνίδι με το παιχνίδι για να τα καταφέρουμε».

Θα ήθελα ένα σχόλιο για την Μονακό. Τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξουμε;

«Τους ξέρουμε καλά, έχουμε παίξει τόσες φορές μαζί τους. Μας κέρδισαν δύο φορές φέτος και αυτό θα τους δώσει αυτοπεποίθηση για να το κάνουν ξανά. Πρέπει αυτό να μας δώσει έξτρα κίνητρο. Ξέρουμε τι κάνουν καλά και πώς παίζουν. Ας προετοιμαστούμε για μια physical αναμέτρηση και ας είμαστε έτοιμοι για μάχη».

Παρά το γεγονός πώς φέτος είμαστε στο 0-2 εναντίον τους, πολλοί θεωρούν ότι ο Ολυμπιακός θα έχει εύκολο έργο. Ποια είναι η σκέψη σου πάνω σε αυτό;

«Όχι, όχι, δεν το πιστεύω. Οι άνθρωποι που γνωρίζουν καλά, ξέρουν ότι δεν είναι τίποτα εύκολο και ότι πρέπει να δουλέψουμε πολύ αν θέλουμε να τα καταφέρουμε».

Ας γυρίσουμε τον χρόνο πίσω στο 2022. Τότε που ευστόχησες σε εκείνο το τρίποντο στον αιφνιδιασμό στο Game 5 με την Μονακό και κλείδωσες την πρόκρισή μας στο Final 4. Μπορείς να μας περιγράψεις εκείνες τις στιγμές;

«Η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα πολυσκεφτεί. Ήταν ένα σουτ ρουτίνας για εμένα. Φυσικά και το θυμάμαι, όπως επίσης και την ενέργεια όλου του γηπέδου εκείνη τη στιγμή. Η ατμόσφαιρα ήταν αξιομνημόνευτη και ελπίζω ότι θα ζήσουμε κάτι παρόμοιο. Το χρειαζόμαστε 100% σε κάθε παιχνίδι των Playoffs».

Είσαι έτοιμος για αυτήν την ατμόσφαιρα; Ποιο είναι το μήνυμα που θες να στείλεις στον κόσμο μας; Το Sold-out έγινε σε λιγότερο από μία ώρα και για τα δύο παιχνίδια.

«Είμαι απόλυτα έτοιμος. Όπως και όλη τη χρονιά τους θέλουμε στο πλευρό μας και για να φτάσουμε στον τίτλο τους έχουμε ανάγκη! Είναι ένα από τα κορυφαία παιχνίδια της χρονιάς, οπότε απλώς τους περιμένουμε και μακάρι η ατμόσφαιρα να είναι ίδια με εκείνη πριν από 4 χρόνια».