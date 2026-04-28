Ανέστης Τριχολίδης: Ο «Έλληνας Χάαλαντ» σε έκδοση στόπερ – Βασικός στα 15 του στη Νορβηγία! (vid)

Το SDNA γράφει για τον θηριώδη στόπερ, Ανέστη Τριχολίδη, το νέο μεγάλο ταλέντο με ελληνική καταγωγή που βρίσκεται στα ραντάρ των κορυφαίων νορβηγικών συλλόγων! Στα 15 του αγωνίζεται βασικός στη Σάντνες!

​​​Ο Ανέστης Τριχόλιδης αν και είναι μόλις 15 ετών κέρδισε πανάξια θέση στο αρχικό σχήμα της Σάντνες, η οποία μετέχει στο επαγγελματικό πρωτάθλημα της Β΄ κατηγορίας της Νορβηγίας.



Με ύψος 1.90 ο δεξιοπόδαροςΤριχολίδης δείχνει ανίκητος στο ψηλό παιχνίδι, ενώ παρά την απειρία του, οι τοποθετήσεις του, αλλά και οι μεταβιβάσεις του φανερώνουν έναν σύγχρονο σέντερ μπακ με λαμπρό μέλλον.

Ο νεαρός στόπερ δεν χρησιμοποιήθηκε στα δύο πρώτα ματς της σεζόν, όπου η Σάντνες ηττήθηκε από Χοντ (2-1) και Οντ (1-3) με τον προπονητή του συλλόγου, Αρτούρο Κλίβελαντ να τον επιστρατεύει στη συνέχεια ως βασικό στις αναμετρήσεις με Λιν (εκτός έδρας νίκη 0-2) και Στρόμσγκοντσετ (1-1).



Ο 41χρονος τεχνικός παραδέχθηκε πως ο Τριχολίδης έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του μέσα από τις προπονήσεις και τις εμφανίσεις του στις ομάδες Νέων όποτε του δόθηκε η ευκαιρία.

Είναι χαρακτηριστικό πως ήδη κορυφαίες ομάδες από τη μεγάλη κατηγορία του νορβηγικού ποδοσφαίρου έχουν «χτυπήσει την πόρτα» του 15χρονου στόπερ.



Πριν από την έναρξη της σεζόν, ο Τριχολίδης υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με την Σάντνες έως το 2028, γεγονός που δείχνει ότι ο σύλλογος πιστεύει πολύ στις δυνατότητές του.



Ο προπονητής του ξεκαθαρίζει ότι η ηλικία δεν έπαιξε ρόλο στην επιλογή του, αλλά αποκλειστικά η ποιότητα και η ετοιμότητά του, σημειώνοντας ότι «ξεκινά γιατί είναι αρκετά καλός και όχι επειδή είναι 15 ετών».



«Έχει δείξει στα φιλικά προετοιμασίας ότι είναι ώριμος και μπορεί να ανταποκριθεί και να κάνει τη δουλειά του», τόνισε ο Αρτούρο Κλίβελαντ με τους σκάουτ να παρακολουθούν με ενδιαφέρον την ανέλιξη του νεαρού ποδοσφαιριστή με καταγωγή από τις Σέρρες, ο οποίος παραπέμπει στην περίπτωση του Χρήστου Ζαφείρη στο ξεκίνημα της καριέρας του στη Νορβηγία.



Δείτε τον Τριχολίδη εν δράσει με το Νο 26 στην πρόσφατη αναμέτρηση κόντρα στη Στρόμσγκοντσετ...