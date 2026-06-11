Προγνωστικά Μεξικό – Νότια Αφρική: Για δυνατό ξεκίνημα στο 1.85

Το Μεξικό αντιμετωπίζει τη Νότια Αφρική στο Mexico City Stadium, στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η αναμέτρηση έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τα προγνωστικά Μουντιάλ 2026.

1ος Όμιλος – 1η αγωνιστική

Στη φάση των «32» προκρίνονται οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου, καθώς και οι οκτώ καλύτερες τρίτες από τους 12 ομίλους της διοργάνωσης.

Κριτήρια ισοβαθμίας: 1. Μεταξύ τους παιχνίδια, 2. Διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους, 3. Καλύτερη επίθεση στα μεταξύ τους, 4. Συνολική διαφορά τερμάτων, 5. Καλύτερη επίθεση, 6. Βαθμολογία Fair Play, βάσει καρτών, 7. Θέση στην κατάταξη της FIFA.

Δείτε τα προγνωστικά Μεξικό – Νότια Αφρική!

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

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