Οι 11άδες του Μεξικό - Νότια Αφρική: Στον πάγκο οι Πινέδα και Σάντσες στην πρεμιέρα του Μουντιάλ

Στον πάγκο ο Πινέδα και ο Σάντσες στην πρεμιέρα του Μουντιάλ για το Μεξικό κόντρα στη Νότια Αφρική.

Η μεγάλη στιγμή της έναρξης του Μουντιάλ έφτασε και στην πρεμιέρα το Μεξικό αντιμετωπίζει τη Νότια Αφρική.

Για το Μεξικό τόσο ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ όσο και ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ ξεκινούν από τον πάγκο και δεν αποκλείεται να περάσουν ως αλλαγές στην αναμέτρηση.

Μεξικό: Ράνχελ, Μόντες, Βάσκεθ, Ρέγιες, Γκαγιάρδο, Λίρα, Φιντάλγκο, Γκουτιέρες, Χιμένεθ, Κουϊνόνιες και Αλβαράδο.

Στον πάγκο είναι οι: Ασεβέδο, Οτσόα, Σάντσες, ΆΛβαρες, Τσάβες, Ρόμο, Πινέδα, Βάργκας, Μόρα, Τσάβες, Βέγκα, Σ. Χιμένεθ. Γκονζάλες, Ουέρτα και Μαρτίνεθ.

Νότια Αφρική: Γουίλιαμς, Μοντίμπα, Εμποκάζι, Σιμπίσι, Μουντάου, Οκόν, Μοκοένα, Σιτόλ, Άνταμς, Φόστερ και Ρέινερς.

Στον πάγκο είναι οι: Τσέιν, Γκος, Ματουλούντι, Ενταμάνε, Καμπίνι, Μαχάνια, Κρος, Εμπαθά, Ζουάνε, Απόλις, Μορέμι, Μοφοκένγκ, Μασέκο, Μακγκόπα και Σεμπελέλε.