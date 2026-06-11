Ο Τραμπ ακύρωσε την αποψινή επίθεση εναντίον του Ιράν - «Έχουμε συμφωνία, σύντομα οι υπογραφές»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε τις προγραμματισμένες επιθέσεις και τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ κατά του Ιράν απόψε.

Με μια ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι όλα τα μέρη έχουν εγκρίνει τις συζητήσεις και τους τελικούς όρους κατ' αρχήν και λεπτομερώς.

Ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Η ώρα και ο τόπος της τελετής υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα.

«Με βάση το γεγονός ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, εγώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ακύρωσα τα προγραμματισμένα πλήγματα και τους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν που είχαν οριστεί για απόψε.

Οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία της συμφωνίας έχουν εγκριθεί, τόσο σε επίπεδο αρχών όσο και σε μεγάλη λεπτομέρεια, από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Τουρκίας, του Πακιστάν, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και άλλων.

Ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να οριστικοποιηθεί η συμφωνία αυτή. Ο χρόνος και ο τόπος υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα».

Μιλώντας λίγη ώρα αργότερα στην εφημερίδα The Post, o Τραμοπ σημείωσε ότι η πολυαναμενόμενη συμφωνία με την Τεχεράνη για τα πυρηνικά έχει «ολοκληρωθεί».

«Όλα έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί», είπε σε μια σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία με την εφημερίδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το Ιράν είχε οριστικοποιήσει και υποβάλει ένα σχέδιο μνημονίου κατανόησης στους μεσολαβητές του Κατάρ την Τετάρτη το βράδυ.

Τραμπ: «Οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν απόψε»

Υπενθυμίζεται ότι, ο Nτόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τον έλεγχο της νήσου Χαργκ και όλων των ενεργειακών υποδομών του Ιράν.

Σε πρότερη ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος διαμήνυσε ότι οι ΗΠΑ θα χτυπούσαν πολύ σκληρά το Ιράν απόψε, ενώ θα ακολουθούσε ανάληψη του ελέγχου των ενεργειακών υποδομών της χώρας «όπως έγινε με τη Βενεζουέλα».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν το Ιράν (του οποίου ο ναυτικός στόλος, η Πολεμική Αεροπορία, τα ραντάρ, τα αντιαεροπορικά συστήματα και όλες οι άλλες μορφές άμυνας, μαζί με το μεγαλύτερο μέρος της επιθετικής του ικανότητας, έχουν ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ!) ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΑ ΑΠΟΨΕ. Σε κάποιο σημείο στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, θα καταλάβουμε τη νήσο Χαργκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής και θα αναλάβουμε τον πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους, όπως ακριβώς κάναμε με τη Βενεζουέλα, κάτι που αποδίδει εξαιρετικά τόσο για τη Βενεζουέλα όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».

Τραμπ: Να παραδοθούν και να πουν ότι οι ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη δύναμη

Μιλώντας μάλιστα στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι το Ιράν θα μπορούσε να «κυματίσει τη λευκή σημαία της παράδοσης» όποτε θέλει, αφού οι ΗΠΑ κατέστρεψαν το Ναυτικό, την αεροπορία και τα αντιαεροπορικά συστήματα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Θα μπορούσε αυτή να είναι η μεγαλύτερη συμφωνία στην ιστορία. Θα μπορούσαν να κυματίσουν τη λευκή σημαία της παράδοσης. Θα μπορούσαν να πουν: "Παραδινόμαστε, παραδινόμαστε. Τελειώσαμε. Τα καταφέραμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μεγαλύτερη δύναμη. Δόξα τον Αλλάχ". Και θα μπορούσαν να τα κάνουν όλα αυτά. Θα μπορούσαν να το πουν δυνατά και καθαρά. Και τα fake news θα έλεγαν ότι ήταν μια μεγάλη νίκη για το Ιράν» είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: iefimerida.gr