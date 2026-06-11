Λεμπρόν για Μπρόνι: «Έχει κερδίσει το δικαίωμα να είναι επαγγελματίας αθλητής»

Ο Λεμπρόν Τζέιμς σε δηλώσεις του μίλησε για τον Μπρόνι, τονίζοντας πως έχει κερδίσει το δικαίωμα να είναι επαγγελματίας αθλητής.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς μίλησε στο «Time» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον γιο του, Μπρόνι. Ο «Βασιλιάς» τόνισε πως έχει κερδίσει το δικαίωμα να είναι επαγγελματίας αθλητής και πως δεν θα ανεχθεί να μιλήσει κάποιον για την ανατροφή του.

«Το παιδί έχει κερδίσει το δικαίωμα να είναι επαγγελματίας αθλητής. Αυτό που δεν θα κάνετε είναι να μας πετάξετε πέτρες ως οικογένεια. Δεν θα το αφήσω να περάσει έτσι, γιατί ξέρω τι έχω δημιουργήσει εξαιτίας αυτού που δεν είχα. Οπότε, αν θέλετε να μιλήσετε για το παιδί, ότι δεν πρέπει να είναι παίκτης του ΝΒΑ, δεν με νοιάζει. Αρκεί να μην φτάσετε στο θέμα της πατρότητας. Δεν παίζω τέτοια παιχνίδια» είπε.