Διεθνές Τουρνουά «Βάσω Μπεσκάκη»: Ένας θεσμός με τη δική του ιστορία (pics)

Στις 15 Νοεμβρίου 2026 θα συμπληρωθούν πέντε χρόνια από την ημέρα που ο κόσμος του αθλητισμού αποχαιρέτησε τη Βάσω Μπεσκάκη.

Η ανάμνηση όμως της επιτυχημένης πρώην διεθνούς αθλήτριας -μετέπειτα στέλεχος της ΕΟΚ στο τμήμα Εθνικών Oμάδων και κομισάριο της FIBA- με την εξαίρετη προσωπικότητα, πάντα παραμένει ζωντανή.

Οι άνθρωποι που τη γνώρισαν, συνεργάστηκαν αλλά και αγωνίστηκαν μαζί της εξακολουθούν να τη θυμούνται με αγάπη, σεβασμό και εκτίμηση, αλλά και να την τιμούν μέσω του Διεθνούς Τουρνουά μπάσκετ Γυναικών το οποίο φέρει το όνομά της και διεξάγεται από το 2022.

Η διοργάνωση, η οποία αποτελεί φόρο τιμής στην εμβληματική μορφή της ελληνικής καλαθοσφαίρισης, εφέτος θα πραγματοποιηθεί στην Άρτα, στο κλειστό γήπεδο Τ9 Κωστακίων το διάστημα 12-14 Ιουνίου με τη συμμετοχή, εκτός της Εθνικής Γυναικών, της Δανίας και της Βουλγαρίας.

Η προϊστορία

1ο Τουρνουά, 14-16 Ιουνίου 2022, Κλειστό Γυμναστήριο «Ανδρέας Παπανδρέου»

«Με το χαμόγελό σου πάντα στις καρδιές μας», όπως ανέγραφε το πανό που κρατούσαν οι αθλήτριες των ομάδων και αναφερόταν στην ευχάριστη προσωπικότητα της Βάσως Μπεσκάκη, το 2022 έγινε στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου «Ανδρέας Παπανδρέου» η αρχή του διεθνούς τουρνουά, όπου συμμετείχαν η Ελλάδα, η Πολωνία, η Κροατία και η Σερβία.

Αποτελέσματα

14/06/2022

Ελλάδα-Κροατία 88-71

Σερβία-Πολωνία 60-72

15/06/2022

Ελλάδα-Σερβία 61-79

Πολωνία-Κροατία 71-57

16/06/2022

Ελλάδα-Πολωνία 64-95

Κροατία-Σερβία 88-91

2ο Τουρνουά, 2-4/6 2023, Κλειστό Γυμναστήριο Αγίου Θωμά, Μαρούσι

Το 2ο τουρνουά που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο το 2023, ήταν η τελική πρόβα της Εθνικής Γυναικών ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος εκείνου του καλοκαιριού και των αγώνων της Ελλάδας στον Α’ όμιλο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Στο τουρνουά συμμετείχαν η Ιταλία και η Κροατία, αντίπαλοι οι οποίοι προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των φιλάθλων και γέμισαν το Κλειστό Γυμναστήριο Αγίου Θωμά στο Μαρούσι, τιμώντας έτσι και εκείνοι, από την πλευρά τους, τη μνήμη της Βάσως Μπεσκάκη.

Αποτελέσματα

02/06/2023

Ελλάδα-Κροατία 75-55

03/06/2023

Κροατία-Ιταλία 57-82

04/06/2023

Ιταλία-Ελλάδα 93-40

3ο Τουρνουά, 17-19/6/2024, Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Ιωαννίνων, Γιάννενα

Δύο χρόνια μετά την απόφαση της ΕΟΚ για τη θεσμοθέτηση του τουρνουά «Βάσω Μπεσκάκη», το 2024 η διοργάνωση βγήκε εκτός του λεκανοπεδίου της Αττικής και «ταξίδεψε» στην Ήπειρο, στα Ιωάννινα.

Ο φίλαθλος κόσμος της πόλης που έδειξε με πράξεις την αγάπη του για το μπάσκετ Γυναικών και την Εθνική ομάδα, ανταμείφθηκε για την παρουσία του στις εξέδρες Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Ιωάννινων (σήμερα ονομάζεται Γυμναστήριο «Σιδέρης Καραδήμας») με τους συναρπαστικούς αγώνες και την πολύ καλή απόδοση που είχαν η Ελλάδα, η Κροατία και η Δανία.

Αποτελέσματα

17/06/2024

Ελλάδα-Κροατία 87-78

18/06/2024

Κροατία-Δανία 85-62

19/06/2024

Ελλάδα-Δανία 83-85 (παρ.)

4ο Τουρνουά, 11-12/6/2025, Κλειστό Γυμναστήριο «Σοφία Μπεφόν»

Όπως τον Ιούνιο το 2023, έτσι το 2025 την ίδια εποχή, η Εθνική Γυναικών είχε μπει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, σε μια χρονιά ορόσημο για το μπάσκετ Γυναικών στην Ελλάδα, καθώς η χώρα μας θα φιλοξενούσε τη ευρωπαϊκή διοργάνωση για πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια.

Ο αρχικός προγραμματισμός του τουρνουά περιλάμβανε τριήμερο αγωνιστικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή της Μεγάλης Βρετανίας και της Λιθουανίας, η καθυστέρηση όμως της άφιξης της βρετανικής αποστολής στην Αθήνα λόγω ακύρωσης πτήσεων από το Ζάγκρεμπ όπου βρισκόταν η ομάδα, διαφοροποίησε το πρόγραμμα. Έτσι η Ελλάδα και η Μεγάλη Βρετανία έπαιξαν από έναν αγώνα με αντίπαλο τη Λιθουανία.

Αποτελέσματα

11/06/2026

Μεγάλη Βρετανία-Λιθουανία 60-78

12/06/2026

Ελλάδα-Λιθουανία 85-59

5ο Τουρνουά, 12-14/6/2026, Άρτα

Αύριο, Παρασκευή 12 Ιουνίου, θα ανοίξει η αυλαία του 5ου τουρνουά, το οποίο θα φιλοξενηθεί για δεύτερη φορά στην Ήπειρο.

Στο τουρνουά, που αποτελεί μέρος του προπονητικού καμπ της Εθνικής Γυναικών, η Ελλάδα στις 12/6 θα αντιμετωπίσει τη Δανία και στις 14/6 τη Βουλγαρία. Ενδιάμεσα, στις 13/6, θα πραγματοποιηθεί η αναμέτρηση, Δανία-Βουλγαρία.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο κλειστό γυμναστήριο Τ9 Κωστακίων και η είσοδος για τους φιλάθλους θα είναι ελεύθερη.