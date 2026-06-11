Βίρτους: Ρίχνει θεαματικά το μπάτζετ της, θέλει τον Σάσα Τζόρτζεβιτς για head coach

Αφού ολοκλήρωσε μια σεζόν χωρίς την κατάκτηση κάποιου τίτλου, μένοντας εκτός playoffs στη Euroleague και εκτός στα ημιτελικά του ιταλικού πρωταθλήματος, παρότι είχε το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας, η Βίρτους στρέφει το βλέμμα της στην επόμενη σεζόν.

Πλέον, η ομάδα της Μπολόνια ετοιμάζεται για σαρωτικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα, με το μπάτζετ να παρουσιάζει σημαντική πτώση, καθώς πολλά πρόσωπα θα αλλάξουν. Η λίστα των αποχωρήσεων είναι σημαντική, με τους Κάρσεν Έντουαρντς, Ματ Μόργκαν, Αλεσάντρο Παγιόλα και Νικόλα Ακέλε θεωρούνται παρελθόν. Ακόμα οι Λούκα Βιλντόζα και Άλεν Σμάιλαγιτς, παρότι δεσμεύονται με συμβόλαιο, η διοίκηση θέλει να απαλλαγεί από τα συμβόλαιά τους.

Όπως επιβεβαίωσε ο τζένεραλ μάνατζερ της ομάδας, Πάολο Ρόντσι, η Βίρτους θα έχει ένα από τα χαμηλότερα μπάτζετ στη EuroLeague της επόμενης σεζόν. Τέσσερις παίκτες έχουν ουσιαστικά συμφωνήσει και αυτοί είναι ο Τομάσο Μπαλντάσο, Νταβίντε Κασαρίν, Ρασίντ Μπέλο και Κέβιν Κοκίλα.

Όσον αφορά τη θέση του προπονητή, πρώτος στόχος είναι ο Σάσα Τζόρτζεβιτς, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά το περιβάλλον της Βίρτους, όταν το 2021 την είχε οδηγήσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο Σέρβος κόουτς έχει στα χέρια του και την πρόταση από το νέο πρότζεκτ της Ρόμα, ενώ για τη θέση εξετάζονται επίσης τα ονόματα του Πέτερι Κόπονεν και του Φραντσέσκο Ταμπελίνι.