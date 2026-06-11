1986 Μεξικό: Ο Μαραντόνα οδηγεί την Αργεντινή στην κορυφή του κόσμου

Το Μουντιάλ του 1986 ήταν η 13η διοργάνωση του θεσμού και διεξήχθη στο Μεξικό. Απόλυτος πρωταγωνιστής, αναδεικνύεται ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα που γράφει ιστορία και οδηγεί την Αργεντινή στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Είναι η δεύτερη φορά μετά την κατάκτηση του '78 που η Αλμπισελέστε ανεβαίνει στην κορυφή του κόσμου. Θα ακολουθήσει και μια τρίτη πολλά χρόνια αργότερα (2022) όταν ο διάδοχος του «Πίπε Ντ' Όρο» Λιονέλ Μέσι, θα σήκωνε το χρυσό τρόπαιο του Μουντιάλ στο Κατάρ.

Πίσω στο Μεξικό, το ημερολόγιο έδειχνε 29 Ιουνίου του '86. Η ώρα ήταν 12 το μεσημέρι στην πόλη του Μεξικού. Οι κερκίδες του σταδίου «Azteca» ήταν κατάμεστες από 115.000 φιλάθλους που αδημονούσαν να ξεκινήσει η τελική μάχη ανάμεσα στην Αργεντινή του Ντιέγο Μαραντόνα και τη Δυτική Γερμανία του Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκε. Ο τελικός είναι σκληρός και εξελίσσεται σε ένα πραγματικό θρίλερ. Η Αργεντινή προηγείται 2-0 (Μπράουν 23', Βαλντάνο 56') αλλά τα Πάντσερ απαντούν και ισοφαρίζουν (Ρουμενίγκε 74′, Φέλερ 83′). Η ποδοσφαιρική ιδιοφυΐα του Μαραντόνα είναι αυτή που θα κάνει τη διαφορά καθώς στο 86ο λεπτό ο αρχηγός και ηγέτης της Αργεντινής με μια μαγική κάθετη πάσα τρύπησε τη γερμανική άμυνα και Χόρχε Μπουρουτσάγα έγραψε το τελικό 3-2 που έχρισε την Αλμπισελέστε Παγκόσμια Πρωταθλήτρια για 2η φορά βγάζοντας στο δρόμο μια ολόκληρη χώρα και έναν ολόκληρο λαό.

Ο κορυφαίος: Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα

Ο Μαραντόνα δεν καθορίζει μόνον τον τελικό αλλά όλο το τουρνουά. Στο φινάλε παίρνει το βραβείο του καλύτερου παίκτη της διοργάνωσης έχοντας 5 γκολ και 5 ασίστ. Δυο από αυτά τα γκολ, είναι από τα πιο εμβληματικά όλων των εποχών για διαφορετικούς λόγους. Και μπαίνουν στον προημιτελικό με την Αγγλία στις 22 Ιουνίου.

Το πρώτο (51') ο «Πίπε Ντ' Όρο» το πετυχαίνει με το χέρι του, γνωστό ως «Χέρι του Θεού», ενώ το δεύτερο (54') υπήρξε προϊόν εκπληκτικής ατομικής προσπάθειας που ξεκίνησε πίσω από το κέντρο του γηπέδου.

Αυτό το γκολ επιλέχθηκε ως το καλύτερο στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων από ψηφοφόρους της FIFA το 2002. Για την ηττημένη του τελικού Αγγλία είχε μειώσει με το έκτο του γκολ στο τουρνουά ο Γκάρι Λίνεκερ στο 81ο λεπτό...

Ο πρώτος σκόρερ: Γκάρι Λίνεκερ

Ο Γκάρι Λίνεκερ ο οποίος με αυτά τα έξι γκολ είχε αναδειχτεί και πρώτος σκόρερ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του '86. Ο Βρετανός είχε πετύχει χατ-τρικ με την Πολωνία στη φάση των ομίλων, δυο τέρματα στους «16» απέναντι στην Παραγουάη και ένα όπως προείπαμε στον τελικό.

Είχε κάνει ένα σπουδαίο τουρνουά οδηγώντας τους Άγγλους μέχρι τα προημιτελικά όπου ο Μαραντόνα σταμάτησε την εντυπωσιακή πορεία τους. Οι Βρετανοί έχασαν έτσι την ευκαιρία να διεκδικήσουν την παρουσία τους στα ημιτελικά και πιθανόν αν περνούσαν μια δεύτερη μεγάλη διάκριση σε επίπεδο Μουντιάλ. Θυμίζουμε, πως η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1966, σε μία διοργάνωση που διεξήχθη στην έδρα της, είναι και η μοναδική ουσιαστικά διάκριση για την εθνική ομάδα της Αγγλίας στο ποδόσφαιρο. Πλην του Μουντιάλ του 1966, έχει να επιδείξει μία τρίτη θέση στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο του 1968 και μία τέταρτη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1990.

«Mexican Wave»

Η απουσία της Ελλάδας, το «χέρι του Θεού», το «γκολ του Αιώνα»... Πολλά και διαφορά τα στοιχεία που υπάρχουν για το Μουντιάλ του '86'. Ένα ακόμα είναι και το «Mexican Wave». Η αλλιως ο «κυματισμός των θεατών» που έκανε την εμφάνισή του και καθιερώθηκε παγκοσμίως σε αυτό το τουρνουά.

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