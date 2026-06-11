Ο Ταχτσίδης θα αγωνιστεί σε όγδοη διαφορετική χώρα!

Ύστερα από εννέα μήνες στη Βραζιλία για λογαριασμό της Ρέμο, η Κύπρος και η Καρμιώτισσα καλούν τον 35χρονο μέσο!

Η Καρμιώτισσα ανακοίνωσε την απόκτηση του Παναγιώτη Ταχτσίδη με συμφωνία 1+1 χρόνια έπειτα από προσωπικές ενέργειες του προέδρου της, Μιχάλη Αριστοτέλους.

Ο 35χρονος μέσος και άλλοτε διεθνής με την Εθνική Ελλάδας θα βοηθήσει σημαντικά την ομάδα των Πολεμιδίων που επέστρεψε στην πρώτη κατηγορία της κυπριακής λίγκας.

Μάλιστα, αυτή θα είναι η όγδοη διαφορετική χώρα και η 17η ομάδα που θα αγωνιστεί στην πλούσια καριέρα του, η οποία ξεκίνησε από την ΑΕΚ το 2008 και συνεχίστηκε μεταξύ άλλων σε Ρόμα, Τζένοα, Τορίνο, Ολυμπιακό, Νότιγχαμ Φόρεστ, Κλουζ, Αλ-Φαϊχά μέχρι την Ρέμο (2 γκολ - 2 ασίστ σε 14 εμφανίσεις), όπου πανηγύρισε μια ιστορική άνοδο.