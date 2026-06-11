Χωρίς φιλάθλους λόγω βίζας, Ακτή Ελεφαντοστού και Σενεγάλη

Η Ακτή Ελεφαντοστού και η Σενεγάλη θα αγωνιστούν στο πρώτο τους Παγκόσμιο Κύπελλο χωρίς να έχουν τη συμπαράσταση φιλάθλων από τις χώρες τους, λόγω της αδυναμίας έκδοσης βίζας για τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσαν εκπρόσωποι της Σενεγάλης και της Ακτής Ελεφαντοστού στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP).

«Οι οπαδοί έχουν ακυρώσει το ταξίδι επειδή η αμερικανική κυβέρνηση δεν θέλει οπαδούς από ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ακτής Ελεφαντοστού, στο έδαφός της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν σαφείς μαζί μας, λέγοντας ότι δεν θέλουν να δουν τους οπαδούς μας», δήλωσε στο AFP ο Ζουλιέν Κουάδιο Άδωνις, πρόεδρος της επιτροπής φιλάθλων της Ακτής ελεφαντοστού (CNSE).

«Αυτή η κατάσταση είναι πολύ οδυνηρή για εμάς επειδή μας εμποδίζει να εκπληρώσουμε το θεμελιώδες καθήκον μας, που είναι να υποστηρίζουμε την ομάδα μας. Θα μπορούσαμε να είχαμε επιδείξει τον πολιτισμό μας και την εμπειρία μας στην κουλτούρα των οπαδών στις κερκίδες», πρόσθεσε ο επικεφαλής αυτού του οργανισμού, ο οποίος τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αθλητισμού.

Από την πλευρά της Σενεγάλης, η χώρα αναγκάστηκε επίσης να παραιτηθεί από την αποστολή επίσημων αντιπροσωπειών δεκάδων οπαδών.

«Από τότε που η Σενεγάλη συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αυτή είναι η πρώτη φορά που δεν στείλαμε αντιπροσωπεία λόγω των περιορισμών στις θεωρήσεις που επιβλήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε στο AFP ο Ντεγέ Ντομέ Τιούφ, σύμβουλος επικοινωνίας του Υπουργείου Αθλητισμού.

«Το εισιτήριό σας δεν είναι βίζα», προειδοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο νωρίτερα φέτος.

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