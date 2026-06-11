Στα... χνάρια του Τζιμπρίλ: Επαγγελματικό συμβόλαιο με την Λίβερπουλ για τον γιο του Σισέ (pic)

Ο γιος του Τζιμπρίλ Σισέ, Πρινς, υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα της Λίβερπουλ.

Ένας από τους σπουδαιότερους επιθετικούς που φόρεσαν ποτέ την φανέλα του Παναθηναϊκού, ο Τζιμπρίλ Σισέ, είχε αγωνιστεί στο παρελθόν και στην ομάδα της Λίβερπουλ, κατακτώντας μάλιστα το Champions League.

Τα χνάρια του Γάλλου παλαίμαχου άσου λοιπόν ακολουθεί και ο 17χρονος γιος του, Πρινς, που υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τους Reds, με διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2029.

Μπορεί αυτός να αγωνίζεται ως στόπερ και όχι ως σέντερ φορ, αλλά οι ικανότητές του δεν αμφισβητούνται, αφού φέτος μέτρησε 24 συμμετοχές με 2 γκολ, φορώντας μάλιστα σε 4 παιχνίδια το περιβραχιόνιο του αρχηγού στην Κ18 της Λίβερπουλ.