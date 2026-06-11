Ο Φερνάντο Αλόνσο επιβεβαίωσε ότι το τέλος πλησιάζει...

Ο Ισπανός πιλότος εξέφρασε ανοιχτά τις σκέψεις του για την παραμονή στη F1, μόλις ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του με την Aston Martin στο τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Ο Φερνάντο Αλόνσο παραδέχτηκε ότι ο κυριακάτικος αγώνας (14/6), το GP Βαρκελώνης-Καταλoνίας, θα μπορούσε να είναι ο τελευταίος του στην πίστα του Μονμελό πριν αποχωρήσει από την ενεργό δράση, καθώς το σιρκουί θα φιλοξενήσει εκ νέου αγώνα του πρωταθλήματος το 2028. Άνοιξε τις πύλες του γι' αγώνες της F1 το 1991 και από τότε διεξάγονται ανελλιπώς τα GP της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Φέτος, επιβεβαιώθηκε ότι στο μέλλον το σιρκουί θα φιλοξενεί αγώνες εκ περιτροπής, με την πίστα του Σπα, με αποτέλεσμα στη Βαρκελώνη να διοργανωθούν τα GP της F1 το 2028, το 2030 και το 2032.

Ο Αλόνσο εξέφρασε ανοιχτά τις σκέψεις του για την παραμονή του στη F1 μόλις λήξει το συμβόλαιό του με την Aston Martin στο τέλος της τρέχουσας σεζόν, έχοντας παραδεχθεί στο παρελθόν πως το γεγονός ότι έγινε πατέρας έχει αλλάξει την οπτική του, αλλά εξακολουθεί να θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται με κάποιο τρόπο. Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου πριν από το GP Βαρκελώνης-Καταλoνίας, ο δις παγκόσμιος πρωταθλητής, ο οποίος στις 29 Ιουλίου θα γιορτάσει τα 45α γενέθλιά του, δήλωσε: «Θα είναι ένα ξεχωριστό τριήμερο. Αυτός είναι πιθανότατα ο τελευταίος αγώνας μου στη Βαρκελώνη στη F1, οπότε θέλω να πω ευχαριστώ σε όλους. Θα προσπαθήσω να απολαύσω το τριήμερο. Δεν θα είμαι ανταγωνιστικός και δεν θα μείνω υπερβολικά πολύ στο μονοθέσιο στα δοκιμαστικά, στον αγώνα ελπίζω, αλλά όχι με τον ρυθμό που όλοι θέλουμε. Θέλω όλοι να απολαύσουν το τριήμερο. Είναι πάντα μια γιορτή, όταν ερχόμαστε στη Βαρκελώνη. Νομίζω ότι αυτό είναι το 23ο γκραν πρι μου εδώ και όλα ήταν μαγικά. Και αυτό το τελευταίο πρέπει να είναι μαγικό επίσης».

Η Aston Martin, δεν έχει ξεκινήσει τη χρονιά με τον τρόπο που ήλπιζαν όλοι στο «στρατόπεδό» της, καθώς συνεχίζει να αντιμετωπίζει δυσκολίες και να είναι προτελευταία στην κατάταξη των κατασκευαστών. Ο Αλόνσο πήρε την περασμένη Κυριακή (7/6) τον πρώτο βαθμό για φέτος στο Μονακό, ωστόσο παραμένει ρεαλιστής σχετικά με τις πιθανότητές του να ικανοποιήσει τους παθιασμένους οπαδούς του με ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στην πίστα της Βαρκελώνης, όπως τις νίκες του το 2006 και το 2013.

Όταν του ζητήθηκε να διευκρινίσει αν πιστεύει ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται στο grid, καθώς η Βαρκελώνη θα φιλοξενήσει ξανά αγώνα F1 σε δύο χρόνια, απάντησε: «Δεν έχω τίποτα στο μυαλό μου. Μετά το καλοκαίρι θα πάρω την απόφαση αν θα συνεχίσω ή όχι. Προφανώς δεν θα γίνει αγώνας στη Βαρκελώνη του χρόνου, οπότε αν δεν ξέρω τι θα κάνω του χρόνου, είναι σχεδόν αδύνατο να είμαι σίγουρος τι θα κάνω σε δύο χρόνια. Θεωρώ ότι κάθε αγώνας, στον οποίο πηγαίνω φέτος, θα μπορούσε να είναι η τελευταία μου φορά. Στην Αυστραλία, η τελευταία μου φορά στην Κίνα, η τελευταία μου φορά στο Μονακό. Εδώ στη Βαρκελώνη υπάρχει λίγη περισσότερη από αυτήν την πιθανότητα, καθώς δεν θα γίνει του χρόνου».