Οι παίκτες της Εθνικής Γερμανίας πληρώνουν τις μετακινήσεις σε 600 φιλάθλους τους

Οι ποδοσφαιριστές της Γερμανίας αποφάσισαν να ανακουφίσουν τους φιλάθλους τους από το τεράστιο κόστος μετακινήσεων στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αναλαμβάνοντας τα έξοδα μεταφοράς 600 εξ αυτών με πούλμαν για τον τελευταίο αγώνα της ομάδας στον 5ο όμιλο απέναντι στον Ισημερινό.

Οι τοπικές αρχές αύξησαν σημαντικά τις τιμές των σιδηροδρομικών και λεωφορειακών εισιτηρίων από τη Νέα Υόρκη προς το MetLife Stadium στο Νιου Τζέρσεϊ, επικαλούμενες την αυξημένη πίεση που δέχονται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η απόφαση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις από τους φιλάθλους, οι οποίοι έχουν ήδη καταβάλει υψηλά ποσά για τα εισιτήρια των αγώνων.

«Λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό κόστος μετακίνησης με λεωφορεία και τρένα στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, οι παίκτες της εθνικής Γερμανίας οργάνωσαν δωρεάν μεταφορά για 600 φιλάθλους στον τελευταίο αγώνα της φάσης των ομίλων», ανέφερε η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, σύμφωνα με το BBC.

«Ο αρχηγός Τζόσουα Κίμιχ και οι συμπαίκτες του καλύπτουν το κόστος των λεωφορείων που θα μεταφέρουν τους φιλάθλους από τη Νέα Υόρκη στο γήπεδο του Νιου Τζέρσεϊ για τον αγώνα με τον Ισημερινό». Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα την ανακοίνωση.

Το εισιτήριο μετ’ επιστροφής με τρένο προς το γήπεδο, το οποίο συνήθως κοστίζει 12,90 δολάρια, έχει οριστεί στα 98 δολάρια κατά τη διάρκεια των αγώνων του Μουντιάλ, μειωμένο πάντως από τα 150 δολάρια που είχαν αρχικά προταθεί, έπειτα από τις έντονες επικρίσεις που δέχθηκε η NJ Transit.

Το κόστος των ειδικών δρομολογίων με πούλμαν διαμορφώθηκε στα 20 δολάρια από τα αρχικά 80 δολάρια. Στα δύο προηγούμενα Παγκόσμια Κύπελλα, σε Ρωσία και Κατάρ, οι μετακινήσεις των φιλάθλων ήταν δωρεάν. Η τετράκις παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία θα ξεκινήσει την πορεία της στη διοργάνωση την Κυριακή (14/6), αντιμετωπίζοντας το Κουρασάο στο Χιούστον.

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