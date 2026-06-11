Τι είπαν οι Μικρόπουλος και Ηλιάδης για το νέο γήπεδο του Πανιωνίου, το ρόστερ και την άνοδο και την περσινη χρονιά

Θεόδωρος Μικρόπουλος και Παναγιώτης Ηλιάδης άνοιξαν τα χαρτιά τους για την επόμενη ημέρα του Πανιωνίου μίλησαν για την κακή περσινή χρονιά, το νέο γήπεδο και την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Το απόγευμα της Πέμπτης (11/06), ολοκληρώθηκε η Συνέντευξη Τύπου του Πανιωνίου ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης παρουσίασε το πλάνο και το επιτελείο για τη ερχόμενη σεζόν, ενώ το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος της Νέας Σμύρνης, καθώς και οι διοικητικοί παράγοντες του Πανιωνίου.

«Η περσινή χρονιά ήταν η τέλεια καταιγίδα. Δεν πρόκειται να το βάλουμε κάτω, εάν δεν καταφέρουμε αυτό το όποιο θέλουμε. Ο Πανιώνιος πρέπει να είναι μέσα στην ελίτ του ελληνικού μπάσκετ και αργά ή γρήγορα θα το καταφέρει. Θα προσπαθήσουμε να τον ανεβάσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, για αυτό είμαστε στην αρχή των κινήσεων. Μια ομάδα πλήρως ανταγωνιστική και ασχέτως οποιουσδήποτε παρασκηνίου. Δεν πέσαμε λόγω παρασκηνίου, πέεσαμε επειδή δεν τα κάναμε σωστά. Ήμασταν ευάλωτοι και εκτεθειμένοι, αποφασίσαμε λάθος τέλεια και παύλα.

Η ομάδα παρουσιάζει νέο αγωνιστικό πρόσωπο, υπάρχουν άνθρωποι που φέτος υπηρετούν σε άλλο πόστο από πέρυσι. Ήρθαν άνθρωποι με κοινό χαρακτηριστικό ότι όλοι είναι ικανοί επαγγελματίες με ιστορία στον χώρο. Είναι άνθρωποι που αγαπούν τον Πανιώνιο. Πέρυσι δεν είχαμε την αγάπη αυτή από κάποιους ανθρώπους» δήλωσε ενδεικτικά μεταξύ άλλων ο κ. Ηλιάδης.

Παράλληλα, έμφαση δόθηκε στο πρότζεκτ της ακαδημίας, η οποία θέλουν να έχει άμεση σύνδεση με την ανδρική ομάδα. Τέλος, παρουσιάστηκαν οι Κρις Χουγκάζ σε ρόλο Αθλητικού Διευθυντή, ο head coach Νίκος Καραγιάννης, που θα έχει για βοηθούς του τους Νίκο Μπράλο και Τόλη Γράβαλο, όπως και ο Δημήτρης Βεργίνης, που ανέλαβε πόστο γενικού αρχηγού. Παρόντας ήταν και νέος παίκτης του Πανιωνίου, Ιωσήφ Κολοβέρος.